Dosya No: 2022/504 Esas

07/06/2024

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BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Davacı DSİ Genel Müdürlüğü ile Davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;Mahkememizin 2022/504 Esas 2024/91 Karar tarihli kararında;

"1-Davacı vekilinin davalı aleyhine açmış olduğu Kamulaştırma bedel ve tescil Davasının KABULÜ İLE,

2-Batman İli, Merkez İlçesi, Şikeftan köyü, 458 nolu parselde kayıtlı 8.987,72 metrekarelik taşınmazda davalıların hisselerine düşen 4/7'lik kısmın kamulaştırma bedelinin 843.870,12 TL olduğunun TESPİTİNE, dava konusu taşınmazın tapu kaydında yer alan ipotek, haciz ve şerhlerin bedele YANSITILMASINA,

3-Tespit edilen mülkiyet kamulaştırma bedeline, Anayasa Mahkemesinin 5/4/2023 tarihli ve E: 2022/83, K: 2023/69 sayılı Kararı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu madde 10/9 fıkrasının iptali gözetilerek dava tarihi olan 30/09/2022 tarihinden karar tarihi olan 05/02/2024 tarihine kadar YASAL FAİZ İŞLETİLMESİNE, söz konusu yasal faizin davacıdan alınarak davalılara tapu kaydında yer alan hisseleri oranında verilmesine

4-Dava konusu Batman İli, Merkez İlçesi, Şikeftan köyü, 458 nolu parselde kayıtlı taşınmazda davalılar adına olan tapu kaydının İPTALİ ile davacı DSİ Genel Müdürlüğü adına tapuya TESCİLİNE ve baraj gölü sahası içerisinde kalması sebebiyle 3402 sayılı Kanun madde 16/C uyarınca tapudan TERKİNİNE, bu hususta Batman Tapu Müdürlüğüne yazı yazılmasına,

5-Kamulaştırma Kanununun md.10/8 uyarınca kararın bir örneğinin taşınmazın tapuda kayıtlı olduğu Batman Tapu Müdürlüğüne ve tespit edilen kamulaştırma bedelinin yatırıldığı Vakıfbank Batman şubesi'ne GÖNDERİLMESİNE,

6-Davalılar adına bankaya depo edilen kamulaştırma bedelinden davalıların hisse payına düşen kısmın hak sahiplerine derhal ödenmesi amacıyla Vakıfbank Batman şubesine müzekkere yazılmasına,

7-Davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer OLMADIĞINA,

8-Yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde BIRAKILMASINA,

9-Karar kesinleştikten sonra dosyada gider avansı kalması halinde davacıya İADESİNE,

10-Davacı idare kendini vekille temsil ettirmiş ise de davanın niteliği ve davanın açılmasına davalının sebebiyet vermediği hususları nazara alınarak davacı yararına vekalet ücreti takdirine YER OLMADIĞINA,

11-Davalı Hayriye Akçan ve dahili davalılar Abdulgafur Karaer, Abdulmecit Çeken, Ali Resul Karaer, Bayram Onur, Fikriye İren, Halise Baysal, Hamide Atalay, Hatice Dicle, Hayriye Akçan, Kani Yılmaz Karaer, Metin Baysal, Nezir Çeken, Sacide Akgöç, Salihe Daniel, Serdar Salih Karaer, Şefika Çetin, Yıldız Karaer, Zeki Baysal, Zekiye Çiçek, Zeyneddin Baysal kendilerini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan AAÜT gereği hesaplanan 17.900,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendilerini vekil ile temsil ettiren davalılar Mehmet Salih ACAR ile Ramazan ACAR'a VERİLMESİNE

Dair verilen karar Bir kısım davalılar vekili Av. Ferda Ayış'ın yüzüne karşı, diğer tarafın yokluğunda kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı." şeklindeki gerekçeli karar ile 15/03/2024 tarihli tavzih kararında;

"1-Davalı vekilinin tavzih talebinin KABULÜ ile,

-Mahkememizin 12/02/2024 tarih ve 2022/504 Esas 2024/91 Karar sayılı kararının hüküm kısmının 11 nolu bendinde ''Davalı Hayriye Akçan ve dahili davalılar Abdulgafur Karaer, Abdulmecit Çeken, Ali Resul Karaer, Bayram Onur, Fikriye İren, Halise Baysal, Hamide Atalay, Hatice Dicle, Hayriye Akçan, Kani Yılmaz Karaer, Metin Baysal, Nezir Çeken, Sacide Akgöç, Salihe Daniel, Serdar Salih Karaer, Şefika Çetin, Yıldız Karaer, Zeki Baysal, Zekiye Çiçek, Zeyneddin Baysal kendilerini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan AAÜT gereği hesaplanan 17.900,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendilerini vekil ile temsil ettiren davalı Hayriye Akçan ve dahili davalılar Abdulgafur Karaer, Abdulmecit Çeken, Ali Resul Karaer, Bayram Onur, Fikriye İren, Halise Baysal, Hamide Atalay, Hatice Dicle, Hayriye Akçan, Kani Yılmaz Karaer, Metin Baysal, Nezir Çeken, Sacide Akgöç, Salihe Daniel, Serdar Salih Karaer, Şefika Çetin, Yıldız Karaer, Zeki Baysal, Zekiye Çiçek, Zeyneddin Baysal'a VERİLMESİNE," hükmünün eklenmesine, hükmün bu şekilde tavzihine,

2-Kararın talep ve yeteri kadar gider avansı yatırıldığı taktirde taraflara tebliğine,

3-Karar kesinleştiğinde hüküm altına şerh düşülmesine,

Dair tarafların yokluğunda verilen kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı."

Şeklinde hüküm kurulmakla; mahkememizce verilen karar ve tavzih kararı ile davacı kurum vekilinin istinaf dilekçesi tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve kendisine tebligat yapılamayan davacı 48262885058 T.C Kimlik Numaralı Musa BAYSAL'a tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.