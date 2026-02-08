Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        BATMAN 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09.02.2026 - 00:00
        İLAN
        BATMAN 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

        ESAS NO : 2025/60
        KARAR NO : 2025/144


        Davacı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
        Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine, Batman ili Merkez ilçesi, Bedyan (Oymataş)köyünde kain 411 nolu parsel nolu taşınmaz hakkında Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası açılmış, 08/07/2025 tarihinde davanın kabulüne karar verilmiş olup; tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen 19837793344 T.C. kimlik nolu, Ayşe ve İskender oğlu, 20/09/1968 d.u MEHMET ŞİRİN YARĞIN'a ve14439012442 T.C. kimlik nolu, Asye ve Fahri oğlu, 18/07/1972 d.u ZEKİYE DEMİR'e gerekçeli karar ve davacı vekili istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilmediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olup, gerekçeli kararın ve davacı vekili istinaf başvuru dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve bu süreden itibaren iki hafta içinde gerekçeli kararın tebliğ edilmiş olacağı ve istinaf başvuru sürenin biteceği İLANEN TEBLİĞ olunur.13/01/2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02395605