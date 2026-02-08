BATMAN 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

BATMAN 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2025/60

KARAR NO : 2025/144



Davacı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine, Batman ili Merkez ilçesi, Bedyan (Oymataş)köyünde kain 411 nolu parsel nolu taşınmaz hakkında Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası açılmış, 08/07/2025 tarihinde davanın kabulüne karar verilmiş olup; tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen 19837793344 T.C. kimlik nolu, Ayşe ve İskender oğlu, 20/09/1968 d.u MEHMET ŞİRİN YARĞIN'a ve14439012442 T.C. kimlik nolu, Asye ve Fahri oğlu, 18/07/1972 d.u ZEKİYE DEMİR'e gerekçeli karar ve davacı vekili istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilmediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olup, gerekçeli kararın ve davacı vekili istinaf başvuru dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve bu süreden itibaren iki hafta içinde gerekçeli kararın tebliğ edilmiş olacağı ve istinaf başvuru sürenin biteceği İLANEN TEBLİĞ olunur.13/01/2026