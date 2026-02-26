BAYBURT AİLE MAHKEMESİ
Giriş: 27.02.2026 - 00:00
İLAN
BAYBURT AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/17 Esas
Davacı Nazen Üner ile Davalı Resul Üner arasında mahkememizde görülen Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle:
Davalının adres bilgilerinin araştırılmasına yönelik yazılan yazılarda adreslerin farklı farklı olduğunun tespit edildiği görülmekle;
Mahkememizce görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılaması sonucunda, davalı Resul Üner hakkındaki gerekçeli karar evrakı tebliği yapılamadığından ilanen tebliğ olunur.27/01/2026