BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/746 Esas



DAVALILAR : Emre Kurdoğlu,Ramazan Kurt, Yasemin Kurt, Ayla Kurt'un, Muhammet Hanefi Oruç, Zübeyda Oruç, Gül Tok, Ekrem Oruç, Emre Oruç



Bayburt İli,Merkez İlçesi, Buğdaylı Köyü,Mülüş Mevkii ,106 ada- 217 parsel sayılı taşınmazın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi ile tensip zaptının tebliğ edilmiş sayılacağı, ayrıca tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde, dava dilekçesine cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinden ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.28/02/2024