T.C.

BAYRAMİÇ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



Sayı :2026/19 Tereke Satış

25/11/2026



TEREKENİN TASFİYESİ İLANI

MÜFLİSİN ADI VE SOYADI : Yakup GÜDER, TC: 16852771388

BİLİNEN EN SON ADRESİ :TEPECİK MAH. KAYALI SK. NO:12 İÇ KAPI NO:1 ÇANAKKALE BAYRAMİÇ



Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesinin 24/10/2026 tarih ve 2019/336 Esas ve 2019/460 Karar sayılı ilamı ile Yakup GÜDER'in terekesinde TMK'nın 612. maddesi uyarına İİK.'nun 208-256.maddeleri arasındaki usule göre TEREKESİNİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNE KARAR VERİLMİŞ ve tasfiye işlemleri Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğumuzun 2026/19 Tereke Satış sayılı dosyası ile yürütülmektedir.



Keyfiyet İİK.nun 166.maddesine göre ilan olunur.