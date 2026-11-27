BAYRAMİÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
Giriş: 27 Kasım 2026 - 23:50
T.C.
BAYRAMİÇ
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
BAYRAMİÇ
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı :2026/19 Tereke Satış
25/11/2026
TEREKENİN TASFİYESİ İLANI
MÜFLİSİN ADI VE SOYADI : Yakup GÜDER, TC: 16852771388
BİLİNEN EN SON ADRESİ :TEPECİK MAH. KAYALI SK. NO:12 İÇ KAPI NO:1 ÇANAKKALE BAYRAMİÇ
Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesinin 24/10/2026 tarih ve 2019/336 Esas ve 2019/460 Karar sayılı ilamı ile Yakup GÜDER'in terekesinde TMK'nın 612. maddesi uyarına İİK.'nun 208-256.maddeleri arasındaki usule göre TEREKESİNİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNE KARAR VERİLMİŞ ve tasfiye işlemleri Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğumuzun 2026/19 Tereke Satış sayılı dosyası ile yürütülmektedir.
Keyfiyet İİK.nun 166.maddesine göre ilan olunur.