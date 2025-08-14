BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Giriş: 15.08.2025 - 00:00
DÜZELTME İLANIGES İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
|İhale Kayıt Numarası (İKN)
|:
|2025/1190537
|1- İdarenin
|1.1. Adı
|:
|BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
|1.2. Adresi
|:
|YENIDOGAN MAHALLESI ABDI IPEKÇİ BAYRAMPAŞA/İSTANBUL
|1.3. Telefon numarası
|:
|02124671916
|1.4. Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet adresi
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
|2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
|:
|07.08.2025 - 5421
|2.2. Gazetenin/İnternet Haber Sitesinin adı ve tarihi
|:
|TÜNAYDIN / www.haberturk.com / 07.08.2025
|3- Düzeltilen [madde/maddeler ]
İlan Madde No: 4.4.1: Kabul edilecek benzer işlere ilişkin düzenleme: YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE YER ALAN "(D) ELEKTRİK İŞLERİ-I. GRUP: ENERJİ İLETİM ŞEBEKESİ VE TESİS İSLERİ " VEYA "(D) ELEKTRİK İŞLERİ-II. GRUP: ENERJİ DAĞITIM ŞEBEKESİ VE TESİS İSLERİ" BENZER İŞ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
İlan Madde No: 4.4.2: İş deneyimi olarak sunulacak mezuniyet belgeleri/diplomalar: Belge Adı/Açıklama :Elektrik Mühendisliği