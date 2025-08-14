BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DÜZELTME İLANI

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1190537 1- İdarenin 1.1. Adı : BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : YENIDOGAN MAHALLESI ABDI IPEKÇİ BAYRAMPAŞA/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02124671916 1.4. Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı 2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 07.08.2025 - 5421 2.2. Gazetenin/İnternet Haber Sitesinin adı ve tarihi : TÜNAYDIN / www.haberturk.com / 07.08.2025 3- Düzeltilen [madde/maddeler ]

GES İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.İhale Tarihi:25.08.2025Kabul edilecek benzer işlere ilişkin düzenleme: YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE YER ALAN "(D) ELEKTRİK İŞLERİ-I. GRUP: ENERJİ İLETİM ŞEBEKESİ VE TESİS İSLERİ " VEYA "(D) ELEKTRİK İŞLERİ-II. GRUP: ENERJİ DAĞITIM ŞEBEKESİ VE TESİS İSLERİ" BENZER İŞ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.İlan Madde No: 4.4.2: İş deneyimi olarak sunulacak mezuniyet belgeleri/diplomalar: Belge Adı/Açıklama :Elektrik Mühendisliği