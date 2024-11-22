BAYRAMPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş: 23.11.2024 - 00:00
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İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
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|TC Kimlik No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
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|ERHAN LATİFOĞLU
|MEVLANA MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. Kapı No:2/3 Daire No:33 Tel: ESENYURT İSTANBUL
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|ÖMER NOHUT
|LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE
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|0,00
|18.328,03
|Bayrampaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan Ödeme Emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK'nun 104-106. maddelerine istinaden Vergi Dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya birvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adresleri bilinmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.