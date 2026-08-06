BERGAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR No Mahalle Ada Parsel Niteliği Yüzölçümü (m²) Hisse Oranı M² Birim Fiyatı Muhammen Satış Bedeli (TL.) Geçici Teminat Bedeli (TL.) İhale Tarihi İhale Saati

1

Fatih

1074

13

Arsa

329,00 141/329(141,00)

59/329 (59,00)

Satılacak Hisse:200,00 m²

35.000,00

7.000.000,00

210.000,00

26.08.2026

10:00

2

Ertuğrul

886

7

Arsa

336,00

Tam

25.000,00

8.400.000,00

252.000,00

26.08.2026

10:05

3

Atatürk

718

16

Arsa 315,00

(Eski Yüzölçümü 815,00)

Tam

25.000,00

7.875.000,00

236.250,00

26.08.2026

10:10

4

Atatürk

750

1

Arsa 409,00

(Eski Yüzölçümü 436,00 m²)

Tam

20.000,00

8.180.000,00

245.400,00

26.08.2026

10:15

5

Fevzipaşa

1046

6

Arsa

442,00

Tam

20.000,00

8.840.000,00

265.200,00

26.08.2026

10:20



6



Fevzipaşa



771

60

(Eski 55)



Arsa

486,63

(Eski Yüzölçümü 462,00)



Tam



15.000,00



7.300.000,00



219.000,00



26.08.2026



10:25







7

Atatürk

137 212

(Eski 26-27 parsel)

Arsa

583,00

Tam

20.000,00

11.660.000,00

349.800,00

26.08.2026

10:30

8

Ayasköy

118

1

Arsa

933,00

Tam

7.500,00

5.600.000,00

168.000,00

26.08.2026

10:35

9

Aşağıkırıklar

110

11

Arsa

880,00

Tam

10.000,00

8.800.000,00

264.000,00

26.08.2026

10:40

10

Aşağıkırıklar

110

6

Arsa

470,34

Tam

10.000,00

4.703.400,00

141.102,00

26.08.2026

10:45

11

Aşağıkırıklar

128

89

Arsa

89,30

Tam

10.000,00

893.000,00

26.790,00

26.08.2026

10:50

12

Örlemiş

113

3 Avlulu Kargir Ev

229,55

Tam

5.000,00

1.147.750,00

34.432,50

26.08.2026

10:55

13

Örlemiş

113

4 Avlulu Kargir Ev

255,60

Tam

7.500,00

1.917.000,00

57.510,00

26.08.2026

11:00

14 Akçenger 131 2 Arsa 26,04

Tam

2.500,00

65.100,00

1.953,00

26.08.2026

11:05

15 Avunduruk 116 5 Bahçe 109,21

Tam

2.500,00

273.025,00

8.191,00

26.08.2026

11:10

16

Çeltikçi

136

8

Kargir Ev

39,99

Tam

3.500,00

139.965,00

4.199,00

26.08.2026

11:15

17

Sindel

147

7

Bahçe

74,74

Tam

5.000,00

373.700,00

11.211,00

26.08.2026

11:20

18

Paşaköy

165

1

Kargir Ahır

25,97

Tam

2.000,00

51.940,00

1.559,00

26.08.2026

11:25

19

Hacılar (Yuntdağ)

168

5

Arsa

1.288,94

Tam

2.500,00

3.222.350,00

96.670,50

26.08.2026

11:30

20

Öksüzler

120

4

Arsa

314,32

Tam

2.500,00

785.800,00

23.574,00

26.08.2026

11:35

21

Tavukçukuru

109

31

Arsa

488,36

Tam

2.500,00

1.220.900,00

36.627,00

26.08.2026

11:40

22

Tavukçukuru

109

32

Arsa

620,56

Tam

2.500,00

1.551.400,00

46.542,00

26.08.2026

11:45

23

Seklik

130

2

Arsa

460.02

Tam

2.500,00

1.150.050,00

34.501,50

26.08.2026

11:50

24

Seklik

130

3

Arsa

555,68

Tam

2.500,00

1.389.200,00

41.676,00

26.08.2026

11:55

25

Seklik

131

9

Arsa

534,42

Tam

2.500,00

1.336.050,00

40.081,50

26.08.2026

12:00

26

Seklik

171

2

Arsa

456,76

Tam

2.500,00

1.141.900,00

34.257,00

26.08.2026

12:05

27

Seklik

171

4

Arsa

565,35

Tam

2.500,00

1.413.375,00

42.401,25

26.08.2026

12:10

Mülkiyeti kurumumuza ait ilçemiz muhtelif mahallelerinde bulunan yukarıda tabloda bilgileri verilen 27 adet taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif (arttırma) usulü satış ihalesi yapılacaktır. İhaleler Ertuğrul Mahallesi Eski Belediye Caddesi No:1 Bergama adresinde bulunan Belediyemiz Haluk Elbe Toplantı salonunda, ihale komisyonu huzurunda, belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. İhaleler ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. İhalelerin muhammen bedelleri ile diğer detaylar yukarıda tabloda verilmiştir. İhale bedeli şartnamedeki süresi içinde ödenecektir, süresi içerisinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir. İstekliler Şartnamedeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadır. İstekliler ihaleden dolayı bütün vergi, resmi harç gibi gereken her türlü giderleri yasal süresi içerisinde ödemek zorundadır. İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri 25.08.2026 Salı günü saat 17.30’a kadar dosya halinde Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.

Gerçek kişiler;

Şartname (Her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır), Geçici Teminat Bedeli Makbuzu (Bergama Belediyesi Gelirler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz) veya Banka Teminat Mektubu (Süresiz ve limit içi), T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgâh Belgesi (Muhtarlık ya da E-devlet), Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Gelirler Müdürlüğünden alınmış onaylı belge (İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir), Türkiye’de tebligat adres ve iletişim bilgileri beyanı, Ekap Yasaklı Sorgulama Belgesi (Katılımcının ihale yasaklısı çıkması durumunda ihaleye katılamaz.), Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.

Tüzel kişiler;

Şartname (Her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır), Geçici Teminat Bedeli Makbuzu (Bergama Belediyesi Gelirler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz) veya Banka Teminat Mektubu (Süresiz ve limit içi), Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi), Oda Kayıt Belgesi (İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır), Temsile yetkili Noter onaylı İmza Sirküleri/İmza Beyannamesi, Vergi Levhası (İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde güncel şekliyle alınmış olmalıdır), Türkiye’de tebligat adres ve iletişim bilgileri beyanı, Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Gelirler Müdürlüğünden alınmış onaylı belge (İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir), Ekap Yasaklı Sorgulama Belgesi (Katılımcının ihale yasaklısı çıkması durumunda ihaleye katılamaz), kamu tüzel kişisi ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

İhale için istekli çıkmadığı durumda, 2886 sayılı devlet ihale kanununun 49. Maddesi gereğince, 02.09.2026 tarihinde, aynı şartname, saat ve yerde pazarlık ihalesi yapılacaktır. Encümen (ihale komisyonu) gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. Bilgi için iletişim telefonu: Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (232) 632 80 05 – 141 ve 143, İlan olunur.