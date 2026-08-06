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        BERGAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 23:50

        BERGAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI
        SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
        No Mahalle Ada Parsel Niteliği Yüzölçümü (m²) Hisse Oranı M² Birim Fiyatı Muhammen Satış Bedeli (TL.) Geçici Teminat Bedeli (TL.) İhale Tarihi İhale Saati

        1
        Fatih
        1074
        13
        Arsa
        329,00        		 141/329(141,00)
        59/329 (59,00)
        Satılacak Hisse:200,00 m²
        35.000,00
        7.000.000,00
        210.000,00
        26.08.2026
        10:00

        2
        Ertuğrul
        886
        7
        Arsa
        336,00
        Tam
        25.000,00
        8.400.000,00
        252.000,00
        26.08.2026
        10:05

        3
        Atatürk
        718
        16
        Arsa        		 315,00
        (Eski Yüzölçümü 815,00)
        Tam
        25.000,00
        7.875.000,00
        236.250,00
        26.08.2026
        10:10

        4
        Atatürk
        750
        1
        Arsa        		 409,00
        (Eski Yüzölçümü 436,00 m²)
        Tam
        20.000,00
        8.180.000,00
        245.400,00
        26.08.2026
        10:15

        5
        Fevzipaşa
        1046
        6
        Arsa
        442,00
        Tam
        20.000,00
        8.840.000,00
        265.200,00
        26.08.2026
        10:20


        6

        Fevzipaşa

        771
        60
        (Eski 55)

        Arsa
        486,63
        (Eski Yüzölçümü 462,00)

        Tam

        15.000,00

        7.300.000,00

        219.000,00

        26.08.2026

        10:25

        7
        Atatürk
        137        		 212
        (Eski 26-27 parsel)
        Arsa
        583,00
        Tam
        20.000,00
        11.660.000,00
        349.800,00
        26.08.2026
        10:30

        8
        Ayasköy
        118
        1
        Arsa
        933,00
        Tam
        7.500,00
        5.600.000,00
        168.000,00
        26.08.2026
        10:35

        9
        Aşağıkırıklar
        110
        11
        Arsa
        880,00
        Tam
        10.000,00
        8.800.000,00
        264.000,00
        26.08.2026
        10:40

        10
        Aşağıkırıklar
        110
        6
        Arsa
        470,34
        Tam
        10.000,00
        4.703.400,00
        141.102,00
        26.08.2026
        10:45

        11
        Aşağıkırıklar
        128
        89
        Arsa
        89,30
        Tam
        10.000,00
        893.000,00
        26.790,00
        26.08.2026
        10:50

        12
        Örlemiş
        113
        3        		 Avlulu Kargir Ev
        229,55
        Tam
        5.000,00
        1.147.750,00
        34.432,50
        26.08.2026
        10:55

        13
        Örlemiş
        113
        4        		 Avlulu Kargir Ev
        255,60
        Tam
        7.500,00
        1.917.000,00
        57.510,00
        26.08.2026
        11:00

        14        		 Akçenger 131 2 Arsa 26,04
        Tam
        2.500,00
        65.100,00
        1.953,00
        26.08.2026
        11:05

        15        		 Avunduruk 116 5 Bahçe 109,21
        Tam
        2.500,00
        273.025,00
        8.191,00
        26.08.2026
        11:10

        16
        Çeltikçi
        136
        8
        Kargir Ev
        39,99
        Tam
        3.500,00
        139.965,00
        4.199,00
        26.08.2026
        11:15

        17
        Sindel
        147
        7
        Bahçe
        74,74
        Tam
        5.000,00
        373.700,00
        11.211,00
        26.08.2026
        11:20

        18
        Paşaköy
        165
        1
        Kargir Ahır
        25,97
        Tam
        2.000,00
        51.940,00
        1.559,00
        26.08.2026
        11:25

        19
        Hacılar (Yuntdağ)
        168
        5
        Arsa
        1.288,94
        Tam
        2.500,00
        3.222.350,00
        96.670,50
        26.08.2026
        11:30

        20
        Öksüzler
        120
        4
        Arsa
        314,32
        Tam
        2.500,00
        785.800,00
        23.574,00
        26.08.2026
        11:35

        21
        Tavukçukuru
        109
        31
        Arsa
        488,36
        Tam
        2.500,00
        1.220.900,00
        36.627,00
        26.08.2026
        11:40

        22
        Tavukçukuru
        109
        32
        Arsa
        620,56
        Tam
        2.500,00
        1.551.400,00
        46.542,00
        26.08.2026
        11:45

        23
        Seklik
        130
        2
        Arsa
        460.02
        Tam
        2.500,00
        1.150.050,00
        34.501,50
        26.08.2026
        11:50

        24
        Seklik
        130
        3
        Arsa
        555,68
        Tam
        2.500,00
        1.389.200,00
        41.676,00
        26.08.2026
        11:55

        25
        Seklik
        131
        9
        Arsa
        534,42
        Tam
        2.500,00
        1.336.050,00
        40.081,50
        26.08.2026
        12:00

        26
        Seklik
        171
        2
        Arsa
        456,76
        Tam
        2.500,00
        1.141.900,00
        34.257,00
        26.08.2026
        12:05

        27
        Seklik
        171
        4
        Arsa
        565,35
        Tam
        2.500,00
        1.413.375,00
        42.401,25
        26.08.2026
        12:10

        1. Mülkiyeti kurumumuza ait ilçemiz muhtelif mahallelerinde bulunan yukarıda tabloda bilgileri verilen 27 adet taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif (arttırma) usulü satış ihalesi yapılacaktır.
        2. İhaleler Ertuğrul Mahallesi Eski Belediye Caddesi No:1 Bergama adresinde bulunan Belediyemiz Haluk Elbe Toplantı salonunda, ihale komisyonu huzurunda, belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
        3. İhaleler ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
        4. İhalelerin muhammen bedelleri ile diğer detaylar yukarıda tabloda verilmiştir.
        5. İhale bedeli şartnamedeki süresi içinde ödenecektir, süresi içerisinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.
        6. İstekliler Şartnamedeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadır.
        7. İstekliler ihaleden dolayı bütün vergi, resmi harç gibi gereken her türlü giderleri yasal süresi içerisinde ödemek zorundadır.
        8. İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri 25.08.2026 Salı günü saat 17.30’a kadar dosya halinde Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.
        1. Gerçek kişiler;

        Şartname (Her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır), Geçici Teminat Bedeli Makbuzu (Bergama Belediyesi Gelirler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz) veya Banka Teminat Mektubu (Süresiz ve limit içi), T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgâh Belgesi (Muhtarlık ya da E-devlet), Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Gelirler Müdürlüğünden alınmış onaylı belge (İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir), Türkiye’de tebligat adres ve iletişim bilgileri beyanı, Ekap Yasaklı Sorgulama Belgesi (Katılımcının ihale yasaklısı çıkması durumunda ihaleye katılamaz.), Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.

        1. Tüzel kişiler;

        Şartname (Her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır), Geçici Teminat Bedeli Makbuzu (Bergama Belediyesi Gelirler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz) veya Banka Teminat Mektubu (Süresiz ve limit içi), Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi), Oda Kayıt Belgesi (İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır), Temsile yetkili Noter onaylı İmza Sirküleri/İmza Beyannamesi, Vergi Levhası (İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde güncel şekliyle alınmış olmalıdır), Türkiye’de tebligat adres ve iletişim bilgileri beyanı, Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Gelirler Müdürlüğünden alınmış onaylı belge (İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir), Ekap Yasaklı Sorgulama Belgesi (Katılımcının ihale yasaklısı çıkması durumunda ihaleye katılamaz), kamu tüzel kişisi ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

        1. İhale için istekli çıkmadığı durumda, 2886 sayılı devlet ihale kanununun 49. Maddesi gereğince, 02.09.2026 tarihinde, aynı şartname, saat ve yerde pazarlık ihalesi yapılacaktır.
        2. Encümen (ihale komisyonu) gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
        3. Bilgi için iletişim telefonu: Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (232) 632 80 05 – 141 ve 143, İlan olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02523159