BERGAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|
BERGAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
|No
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|Niteliği
|Yüzölçümü (m²)
|Hisse Oranı
|M² Birim Fiyatı
|Muhammen Satış Bedeli (TL.)
|Geçici Teminat Bedeli (TL.)
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|
1
|
Fatih
|
1074
|
13
|
Arsa
|
329,00
|141/329(141,00)
59/329 (59,00)
Satılacak Hisse:200,00 m²
|
35.000,00
|
7.000.000,00
|
210.000,00
|
26.08.2026
|
10:00
|
2
|
Ertuğrul
|
886
|
7
|
Arsa
|
336,00
|
Tam
|
25.000,00
|
8.400.000,00
|
252.000,00
|
26.08.2026
|
10:05
|
3
|
Atatürk
|
718
|
16
|
Arsa
|315,00
(Eski Yüzölçümü 815,00)
|
Tam
|
25.000,00
|
7.875.000,00
|
236.250,00
|
26.08.2026
|
10:10
|
4
|
Atatürk
|
750
|
1
|
Arsa
|409,00
(Eski Yüzölçümü 436,00 m²)
|
Tam
|
20.000,00
|
8.180.000,00
|
245.400,00
|
26.08.2026
|
10:15
|
5
|
Fevzipaşa
|
1046
|
6
|
Arsa
|
442,00
|
Tam
|
20.000,00
|
8.840.000,00
|
265.200,00
|
26.08.2026
|
10:20
|
6
|
Fevzipaşa
|
771
|
60
(Eski 55)
|
Arsa
|
486,63
(Eski Yüzölçümü 462,00)
|
Tam
|
15.000,00
|
7.300.000,00
|
219.000,00
|
26.08.2026
|
10:25
|
7
|
Atatürk
|
137
|212
(Eski 26-27 parsel)
|
Arsa
|
583,00
|
Tam
|
20.000,00
|
11.660.000,00
|
349.800,00
|
26.08.2026
|
10:30
|
8
|
Ayasköy
|
118
|
1
|
Arsa
|
933,00
|
Tam
|
7.500,00
|
5.600.000,00
|
168.000,00
|
26.08.2026
|
10:35
|
9
|
Aşağıkırıklar
|
110
|
11
|
Arsa
|
880,00
|
Tam
|
10.000,00
|
8.800.000,00
|
264.000,00
|
26.08.2026
|
10:40
|
10
|
Aşağıkırıklar
|
110
|
6
|
Arsa
|
470,34
|
Tam
|
10.000,00
|
4.703.400,00
|
141.102,00
|
26.08.2026
|
10:45
|
11
|
Aşağıkırıklar
|
128
|
89
|
Arsa
|
89,30
|
Tam
|
10.000,00
|
893.000,00
|
26.790,00
|
26.08.2026
|
10:50
|
12
|
Örlemiş
|
113
|
3
|Avlulu Kargir Ev
|
229,55
|
Tam
|
5.000,00
|
1.147.750,00
|
34.432,50
|
26.08.2026
|
10:55
|
13
|
Örlemiş
|
113
|
4
|Avlulu Kargir Ev
|
255,60
|
Tam
|
7.500,00
|
1.917.000,00
|
57.510,00
|
26.08.2026
|
11:00
|
14
|Akçenger
|131
|2
|Arsa
|26,04
|
Tam
|
2.500,00
|
65.100,00
|
1.953,00
|
26.08.2026
|
11:05
|
15
|Avunduruk
|116
|5
|Bahçe
|109,21
|
Tam
|
2.500,00
|
273.025,00
|
8.191,00
|
26.08.2026
|
11:10
|
16
|
Çeltikçi
|
136
|
8
|
Kargir Ev
|
39,99
|
Tam
|
3.500,00
|
139.965,00
|
4.199,00
|
26.08.2026
|
11:15
|
17
|
Sindel
|
147
|
7
|
Bahçe
|
74,74
|
Tam
|
5.000,00
|
373.700,00
|
11.211,00
|
26.08.2026
|
11:20
|
18
|
Paşaköy
|
165
|
1
|
Kargir Ahır
|
25,97
|
Tam
|
2.000,00
|
51.940,00
|
1.559,00
|
26.08.2026
|
11:25
|
19
|
Hacılar (Yuntdağ)
|
168
|
5
|
Arsa
|
1.288,94
|
Tam
|
2.500,00
|
3.222.350,00
|
96.670,50
|
26.08.2026
|
11:30
|
20
|
Öksüzler
|
120
|
4
|
Arsa
|
314,32
|
Tam
|
2.500,00
|
785.800,00
|
23.574,00
|
26.08.2026
|
11:35
|
21
|
Tavukçukuru
|
109
|
31
|
Arsa
|
488,36
|
Tam
|
2.500,00
|
1.220.900,00
|
36.627,00
|
26.08.2026
|
11:40
|
22
|
Tavukçukuru
|
109
|
32
|
Arsa
|
620,56
|
Tam
|
2.500,00
|
1.551.400,00
|
46.542,00
|
26.08.2026
|
11:45
|
23
|
Seklik
|
130
|
2
|
Arsa
|
460.02
|
Tam
|
2.500,00
|
1.150.050,00
|
34.501,50
|
26.08.2026
|
11:50
|
24
|
Seklik
|
130
|
3
|
Arsa
|
555,68
|
Tam
|
2.500,00
|
1.389.200,00
|
41.676,00
|
26.08.2026
|
11:55
|
25
|
Seklik
|
131
|
9
|
Arsa
|
534,42
|
Tam
|
2.500,00
|
1.336.050,00
|
40.081,50
|
26.08.2026
|
12:00
|
26
|
Seklik
|
171
|
2
|
Arsa
|
456,76
|
Tam
|
2.500,00
|
1.141.900,00
|
34.257,00
|
26.08.2026
|
12:05
|
27
|
Seklik
|
171
|
4
|
Arsa
|
565,35
|
Tam
|
2.500,00
|
1.413.375,00
|
42.401,25
|
26.08.2026
|
12:10
- Mülkiyeti kurumumuza ait ilçemiz muhtelif mahallelerinde bulunan yukarıda tabloda bilgileri verilen 27 adet taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif (arttırma) usulü satış ihalesi yapılacaktır.
- İhaleler Ertuğrul Mahallesi Eski Belediye Caddesi No:1 Bergama adresinde bulunan Belediyemiz Haluk Elbe Toplantı salonunda, ihale komisyonu huzurunda, belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
- İhaleler ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
- İhalelerin muhammen bedelleri ile diğer detaylar yukarıda tabloda verilmiştir.
- İhale bedeli şartnamedeki süresi içinde ödenecektir, süresi içerisinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.
- İstekliler Şartnamedeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadır.
- İstekliler ihaleden dolayı bütün vergi, resmi harç gibi gereken her türlü giderleri yasal süresi içerisinde ödemek zorundadır.
- İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri 25.08.2026 Salı günü saat 17.30’a kadar dosya halinde Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.
- Gerçek kişiler;
Şartname (Her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır), Geçici Teminat Bedeli Makbuzu (Bergama Belediyesi Gelirler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz) veya Banka Teminat Mektubu (Süresiz ve limit içi), T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgâh Belgesi (Muhtarlık ya da E-devlet), Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Gelirler Müdürlüğünden alınmış onaylı belge (İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir), Türkiye’de tebligat adres ve iletişim bilgileri beyanı, Ekap Yasaklı Sorgulama Belgesi (Katılımcının ihale yasaklısı çıkması durumunda ihaleye katılamaz.), Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.
- Tüzel kişiler;
Şartname (Her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır), Geçici Teminat Bedeli Makbuzu (Bergama Belediyesi Gelirler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz) veya Banka Teminat Mektubu (Süresiz ve limit içi), Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi), Oda Kayıt Belgesi (İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır), Temsile yetkili Noter onaylı İmza Sirküleri/İmza Beyannamesi, Vergi Levhası (İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde güncel şekliyle alınmış olmalıdır), Türkiye’de tebligat adres ve iletişim bilgileri beyanı, Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Gelirler Müdürlüğünden alınmış onaylı belge (İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir), Ekap Yasaklı Sorgulama Belgesi (Katılımcının ihale yasaklısı çıkması durumunda ihaleye katılamaz), kamu tüzel kişisi ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.
- İhale için istekli çıkmadığı durumda, 2886 sayılı devlet ihale kanununun 49. Maddesi gereğince, 02.09.2026 tarihinde, aynı şartname, saat ve yerde pazarlık ihalesi yapılacaktır.
- Encümen (ihale komisyonu) gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
- Bilgi için iletişim telefonu: Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (232) 632 80 05 – 141 ve 143, İlan olunur.