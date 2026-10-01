BERGAMA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BERGAMA

İCRA DAİRESİ

2026/526 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/526 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bergama İlçe, ZEYTİNDAĞ Mahalle/Köy, 324 Ada, 3 Parsel, Bozyer Bayat Ovasında yer alan tam hisseli zeytinlik/ tarla vasıflı taşınmaz

Adresi : Zeytindağ Mahallesi 324 Ada 3 Parsel, Bergama / İZMİR

Yüzölçümü : 13.836,85 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı Taşınmaz Bergama Belediyesinin bir mahallesi olarak mücavir alan sınırına dahil olmuştur. Taşınmaz İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1. Derece Arkeolojik Sit Sınır içerisinde bulunmaktadır.

Kıymeti : 7.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:55

22/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.