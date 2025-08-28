BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra No İşin Adı Aylık Tahmini

Bedeli (TL) Geçici Teminat

Bedeli (TL)

Kira Süresi İhale Tarihi ve Saati Dosya Bedeli

(TL)

1 Mülkiyeti Beykoz Belediyesine ait, Beykoz İlçesi, Poyraz Mahallesi, 2218 Ada 68 Parsel ve önünde bulunan Tasarrufu Başkanlığımıza ait Kamuya Terk Alan içerisindeki 3260,88 m² Otoparkın kiraya verilmesi işi ihalesi 135.000,00 TL+KDV 145.800,00 TL 3 Yıl 10.09.2025

Beykoz Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan, yukarıda Aylık Tahmini Kira Bedeli, Geçici Teminat Bedeli ve ihale tarihleri belirtilen otoparkın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre Beykoz Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, kiralama ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır.



İsteklilerin;

İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. Vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak, Nüfus Cüzdan örneği, Yerleşim Yeri Belgesi (E-devlet’ ten),

4-Türkiye’de tebligat için adres göstermesi;

Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Ortak girişim olması halinde; ortaklık sözleşmesi ile ve (a) daki esaslara göre temin edecekleri belge.

5-İmza sirkülerinin verilmesi;

a. Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri,

b. Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c. Ortak girişim olarak gireceklerin Ortak Girişim Beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ile ortaklık imza sirküleri,

Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi İştirakçilerin bağlı bulunduğu vergi dairesi ve SGK Müdürlüğünden alınmış olan mükellefiyet kayıt yazısı ve ihalenin yapıldığı tarihte vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belgeleri tevdi eden firmalar ihaleye katılabileceklerdir. Beykoz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan, Belediyemize borcu yoktur (Kira, Çevre Temizlik Vergisi vb.) belgesi, Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair vezne makbuzu, Dosya bedelinin yatırıldığına dair vezne makbuzu, İhaleye katılacaklar, ihale şartnamesini Beykoz Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 09 Eylül 2025 Tarih ve Saat: 16:00’ya kadar temin edebilirler.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLAN OLUNUR. / 0 216 444 66 61 (8465)

