İLAN



BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN



Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan; ‘Beylikdüzü İlçesi, Adnan Kahveci Mahallesi, Çamlıtepe Caddesi, 1000 Ada 13 Parsel ile 14 Parsel Arasında Kalan Park Alanı Üzerinde Mevcut 220 m²'lik Tek Katlı Tesisin Çay Bahçesi & Kafeterya Olarak Kiraya Verilmesi’ işi 21/10/2025 tarihinde saat:11:30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi Açık Teklif Usulü’ne göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İdarenin

Adresi : Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL Telefon : 0212 866 70 00

İşin adı: Beylikdüzü İlçesi, Adnan Kahveci Mahallesi, Çamlıtepe Caddesi, 1000 Ada 13 Parsel ile 14 Parsel Arasında Kalan Park Alanı Üzerinde Mevcut 220 m²'lik Tek Katlı Tesisin Çay Bahçesi & Kafeterya Olarak Kiraya Verilmesi İşin süresi 3(üç) yıldır., Muhammen Bedel (Aylık): 46.500,00-TL+KDV (KırkAltıBinBeşYüz-TL)

İhalede artırım tahmin edilen 46.500,00-TL+KDV muhammen aylık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.

Geçici Teminat (Üç Yıllık Muhammen Kira Bedelinin % 3’ü ): 50.220,00-TL İhalenin:

Yapılacağı yer : Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL İhale Tarihi ve Saati: 21/10/2025 – 11:30

İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler

Kanuni ikâmetgâh belgesi. Türkiye’de tebligat için adres beyanı. Oda Belgesi veya Nüfus Cüzdan sureti; Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya Nüfus Cüzdan Sureti Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi. Geçici Teminat(2886 sayılı yasaya uygun). İsteklinin, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Bürosundan alacağı, borcu olmadığına dair doküman veya yazı. Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından veya ilgili makamdan alınmış meşgale konusunun çay bahçesi, kafeterya, restoran, lokanta v.b. yeme içme yerlerin işletilmesi işini kapsadığını gösterir belge. Ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin bu koşulu sağlaması yeterlidir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” başlıklı 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname. Yer Görme Belgesi.



Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Ek Hizmet Binası İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Adnan Kahveci Mahallesi, Anadolu Caddesi, No:13 (Çarşamba Pazarı Altı) Beylikdüzü/ İSTANBUL adresinde görülebilir ve 15.000,00-TL karşılığı aynı adresten adresinden temin edilebilir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve ihale belgelerini son verme tarihi olan 20/10/2025 tarihinde saat:16:00’den önce şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde Beylikdüzü Belediyesi Ana Binada bulunan Evrak Kayıt Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

İlan olunur.





