BEYPAZARI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BEYPAZARI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2022/963 Esas

DAVALI : MERVE TEK



Mahkememiz 2022/963 esas sayılı dosyanın 11/12/2025 tarihli celse zaptında bilirkişi raporunun davalı Merve TEK'e ilanın tebliğine karar verilmiş olup;

G.D:

"Dava konusu Ankara ili Beypazarı ilçesi Hırkatepe mahallesinde bulunan 193/44 (161,79 m²) parsel numaralı taşınmazın mülkiyet kamulaştırması için davalılar adına 22.890,79 TL kamulaştırma bedeli takdir edilmiştir." tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 31/12/2025