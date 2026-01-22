Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        BEYPAZARI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.01.2026 - 00:00
        BEYPAZARI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2022/963 Esas

        DAVALI : MERVE TEK


        Mahkememiz 2022/963 esas sayılı dosyanın 11/12/2025 tarihli celse zaptında bilirkişi raporunun davalı Merve TEK'e ilanın tebliğine karar verilmiş olup;
        G.D:
        "Dava konusu Ankara ili Beypazarı ilçesi Hırkatepe mahallesinde bulunan 193/44 (161,79 m²) parsel numaralı taşınmazın mülkiyet kamulaştırması için davalılar adına 22.890,79 TL kamulaştırma bedeli takdir edilmiştir." tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 31/12/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02385414