BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN

BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 5 (Beş) adet gayrimenkul, 2886 sayılı yasanın 45. maddesi hükmü gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.



Sıra No

Bulunduğu İl, İlçe, Mahalle

Ada No

Parsel No

Cinsi Yüzöl-

Çümü

(m2) Bağımsız Böl. No

Arsa Payı

Hisse Bulun- duğu Kat

Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (%3)

(TL) 1

Yenimahalle 143 91 Mesken

Brüt 192,80 1, Giriş 1 2/50

Tam

1.Kat

7.000.000,00

210.000,00 2

Yenimahalle 143 91 Mesken

Brüt 192,80 1. Giriş 3 2/50

Tam

2.Kat

7.500.000,00

225.000,00 3

Yenimahalle 143 91 Mesken

Brüt 192,80 2. Giriş 2. 2/50

Tam

1.Kat

7.000.000,00

210.000,00 4

Yenimahalle 143 90 Mesken

Brüt 203,80

7 17/350

Tam

3.Kat

7.000.000,00

210.000,00 5

Yenimahalle 143 90 Mesken

Brüt 206,40

8 17/350

Tam

3.Kat

7.000.000,00

210.000,00



1. İhale 21/04/2026 Salı günü saat 11.00 de belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.

2. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;

2.1.Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.

2.2.Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.

2.3.Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi.

2.4.Gerçek kişiler için, ihaleye vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.

2.5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri.

2.6. Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge.

3. İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ihale günü saat 10.30 ’a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.

4. Ödemeler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararının tebliğinden veya 32.maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır.

5. İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 500,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

İlan olunur.



Adil BAYINDIR

Belediye Başkanı

