Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        BİLECİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 23:50
        İLAN
        T.C. BİLECİK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/592 Esas
        DAVALI :Gönül SARAÇT.C. No: 27823269100


        Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının davalısı olan Gönül SARAÇ 'a Tensip Zabtı ve Dava Dilekçesi tebliğ edilememiş olup,
        "İki hafta içinde HMK.129 md. deki unsurları içerir şekilde cevap dilekçesi verebileceğiniz ve tüm delillerinizi açıkca ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirlemek suretiyle bildirmek, elinde bulunan delillerinizi dilekçenize eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçedeyer vermek zorunda olduğunuz hususları ihtar olunur . ( HMK. 317,318 MD. ) "ihtar yerine geçmek üzere dava dilekçesi ve Tensip Zabtının tebliğyerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

        10/03/2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02507182