BİLECİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. BİLECİK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/592 Esas

DAVALI :Gönül SARAÇT.C. No: 27823269100



Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının davalısı olan Gönül SARAÇ 'a Tensip Zabtı ve Dava Dilekçesi tebliğ edilememiş olup,

"İki hafta içinde HMK.129 md. deki unsurları içerir şekilde cevap dilekçesi verebileceğiniz ve tüm delillerinizi açıkca ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirlemek suretiyle bildirmek, elinde bulunan delillerinizi dilekçenize eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçedeyer vermek zorunda olduğunuz hususları ihtar olunur . ( HMK. 317,318 MD. ) "ihtar yerine geçmek üzere dava dilekçesi ve Tensip Zabtının tebliğyerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

10/03/2026