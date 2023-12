KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları A. Değerlendirme "teklif fiyatı" ile "kalite ve teknik değer nitelik" olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFminTFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP : Teklif puanı, TFminTFmin : Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF : İsteklinin teklif fiyatı, A.2. KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI: "Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. A.2.1. Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Teklif oranları hesaplanırken virgülden sonra 6 (altı) hane dikkate alınacaktır Sıra No İdare Poz No Tanımı Birim PUAN 18 KKBO.018 15 cm kalınlığındaki techizatsıztechizatsız gazbetongazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbetongazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³) M2 1 32 KKBO.032 (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) M2 3 33 KKBO.033 60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) M2 2 38 KKBO.038 NaturelNaturel-mat ve eloksallıeloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması KG 2 46 KKBO.046 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil - 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde çift kat 12,5 mm standart alçı levha ile) M2 1 47 KKBO.047 Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Agraf mesafesi aynı yönde 900 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 1000 mm, tali taşıyıcı profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm tek kat standart alçı levha ile) M2 1 49 KKBO.049 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması KG 3 66 KKBO.066 5 CM KALINLIKTA TAŞ YÜNÜ ISI YALITIM LEVHALARI İLE MİNERAL DOLGULU KOMPOZİT ALÜMİNYUM LEVHALAR İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI M2 1 77 KKBO.077 GALVANİZLİ KAFES TELDEN ÇİT YAPILMASI M2 1 80 KKBO.080 Açılır Kapanır tente M2 3 93 KKBO.093 Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmatipekmat boya yapılması (iç cephe) M2 3 94 KKBO.094 Eski boyalı yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması (iç cephe) M2 1 95 KKBO.095 Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmatipekmat boya yapılması (iç cephe) M2 1 96 KKBO.096 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) M2 2 97 KKBO.097 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) M3 1 108 KKBO.108 Şantiye dışına kamyonla kazı malzmalz. ve moloz nakli TON 2 110 KKBO.110 %100 Yerli Yün, 14-16 Mm Yüksekliğinde, 4000 Gr/M2 Halı Kaplaması Yapılması M2 1 111 KKBO.111 SENTETİK SUNİ ÇİM M2 3 231 KKBO.231 33 kwkw soğutma kapasitesi (nomnom),37 kwkw ısıtma kapasitesi (nomnom)tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu AD 1 371 KKBO.371 DieselDiesel elektrojen grubu tesisatı 1500 d/d. 63 kvakva AD 1 377 KKBO.377 GALVANİZLİ SAÇ AYDINLATMA DİREKLERİ KG 3 384 KKBO.384 LedLed Projektör IP 66 300-500W ' a kadar AD 3 TOPLAM PUAN 40 .2.2. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, %90 - %110 aralığın dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır. A.2.4. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF * 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF : İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF : Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP : İsteklinin toplam puanı, ifade eder. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.