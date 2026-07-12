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        BİNGÖL 4.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 23:50
        BİNGÖL 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        ESAS NO: 2020/61

        KARAR NO: 2026/287


        Sanıklar ABDÜL HAK, ABİD HAN, AHMED HAN KASİMİ, BAHDULLAH AĞA, BİLAL AHMED, MUZALLAH SÜLEYMANİ, NESİBULLAH SADET, SENULLAH BAHAR, ZİKRULLAH SÜLEYMANİ haklarında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan mahkememizce yapılan yargılama sonucunda; Sanıklar ABDÜL HAK, ABİD HAN, AHMED HAN KASİMİ, BAHDULLAH AĞA, BİLAL AHMED, MUZALLAH SÜLEYMANİ, NESİBULLAH SADET, SENULLAH BAHAR, ZİKRULLAH SÜLEYMANİ hakkındaki davada ZAMANAŞIMI NEDENİ İLE DÜŞME kararı verildiği, sanıkların tüm aramalara rağmen ulaşılmamış olup iş bu gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren İKİ HAFTA sonra sanığa tebliğyapılmış sayılacaktır. Sanığın İKİ HAFTAyasal süre içerisinde mahkememize vereceği veya bulunduğu yerde Asliye Ceza Mahkemesi aracılığı ile mahkememize göndereceği dilekçe veya Hakim tarafından onaylanmakve tutanağa geçirilmek koşulu ile Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yoluna başvurabileceği, hususu adresi meçhul olan sanıklarailanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02508033