BİNGÖL 4.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

BİNGÖL 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2020/76

KARAR NO: 2026/284



Sakunthaladevi ve Sindathuraı oğlu,01/01/1982Srilanka doğumlu SURENTHURAN SİNNAHURAI hakkında Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan mahkememizce yapılan yargılama sonucunda; Sanık SURENTHURAN SİNNAHURAI hakkındaki davada ZAMANAŞIMI NEDENİ İLE DÜŞME kararı verildiği, sanığın tüm aramalara rağmen ulaşılmamış olup iş bu gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren İKİ HAFTA sonra sanığa tebliğyapılmış sayılacaktır. Sanığın İKİ HAFTAyasal süre içerisinde mahkememize vereceği veya bulunduğu yerde Asliye Ceza Mahkemesi aracılığı ile mahkememize göndereceği dilekçe veya Hakim tarafından onaylanmakve tutanağa geçirilmek koşulu ile Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yoluna başvurabileceği, hususu adresi meçhul olan sanık SURENTHURAN SİNNAHURAI ilanen tebliğ olunur.