BİNGÖL 4.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

BİNGÖL 4.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2022/472

KARARNO: 2026/264



Hasan ve Ayşan oğlu, 14/09/1988 Çınar doğumlu Mervan TEMİZ hakkında Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak ihtira rağmen kendiliğinden dağılmama suçundan mahkememizce yapılan yargılama sonucunda; SanıkMervan TEMİZ hakkındaki davada ZAMANAŞIMI NEDENİ İLE DÜŞME kararı verildiği, sanığın tüm aramalara rağmen ulaşılmamış olup iş bu gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren İKİ HAFTA sonra sanığa tebliğyapılmış sayılacaktır. Sanığın İKİ HAFTAyasal süre içerisinde mahkememize vereceği veya bulunduğu yerde Asliye Ceza Mahkemesi aracılığı ile mahkememize göndereceği dilekçe veya Hakim tarafından onaylanmakve tutanağa geçirilmek koşulu ile Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yoluna başvurabileceği, hususu adresi meçhul olan sanıkMERVAN TEMİZ'e ilanen tebliğ olunur.