Örnek No:55*

T.C.

BODRUM

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/29 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLÂNI



Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/29 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : MUĞLA ili, BODRUM ilçesi, KIZILAĞAÇ mahallesi, DANACI mevkii, 242 ADA, 5 PARSEL sayılı İNCİR BAHÇESİ vasıflı taşınmaz.

Önemli Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Kızılağaç Mahallesi Danacı Mevkiinde konumludur. ortalama %1 eğimli olup, arazi düz satıh yapıya sahiptir. İncir tarımına uygun bir yapısı bulunmaktadır. Toprak orta bünyeli, su tutma kapasitesi iyi düzeyde olup, orta derin profilli, organik madde ve bitki besin maddelerince orta zengin düzeydedir. Taşınmaz tapu kaydında belirtildiği üzere incir bahçesi niteliğinde olup, fiili durum itibariyle düzgün olmayan aralık ve mesafelerde dikili 5 adet badem, 11 adet zeytin, 11 adet incir, 3 adet limoni servi ağacı bulunmaktadır. Ağaçların periyodik bakımlarının yapılmadığı, doğal hâlde bırakılmış durumda oldukları görülmüştür.

Yüzölçümü : 4.198,38 m²

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : Ekli şartnâmede ayrıntılı olarak yazılmıştır.

Kıymeti : 106.764.803,40 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Herhangi bir hak ve mükellefiyet bulunmamaktadır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 10:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 10:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 10:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2027 - 10:29

26/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.