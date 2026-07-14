BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. AŞ

MUHTELİF TEMİZLİK MALZEME ALIMI



Muhtelif Temizlik Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1217316

1- İdarenin 1.1. Adı : İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : İsmet Paşa Mahallesi Tuna Caddesi, Günışığı Konutları C2 Blok, No: 59ER 34040 Bayrampaşa/İstanbul BAYRAMPAŞA/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 0212 663 03 03 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 30.07.2026 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlük - İsmet Paşa Mah. Tuna Cad. Gün Işığı Sitesi C2 Blok No: 59 ER Bayrampaşa/İstanbul



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : Muhtelif Temizlik Malzeme Alımı 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : İstanbul Halk Ekmek A.Ş, İgdaş A.Ş, Enerji A.Ş Projelerinde kullanılmak üzere 51 Kalem Muhtelif Temizlik Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sözleşme süresince İdare'nin belirleyeceği İstanbul sınırları içerisindeki lokasyonlara teslim edilecektir. 3.4. Süresi/teslim tarihi : * Yüklenici sözleşme konusu Temizlik malzemelerinin İdari ve Teknik şartnamede ve sözleşmede belirtilen hususlar çerçevesinde verilen siparişleri muayene komisyonunca kabulünden sonra teslim edilecektir. * Yüklenici sözleşme konusu olan temizlik malzemelerini kendi aracı ve kendi personeliyle deponun içine kadar teslim edecektir. * Teslim süresi; işe başlama tarihinden başlayarak malın İdarenin gösterdiği yerlere şartnamelere uygun olarak çalışır / kullanıma hazır vaziyette İdareye teslimine kadar geçen süredir. Bu ihale konusu malın tamamı için teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 365 takvim günüdür. * Sözleşme imzalandıktan bitiş tarihine kadar aylık periyodlarla peyder pey alım yapılacaktır. Malzemeler, İdarenin siparişi yükleniciye yazılı olarak bildirdikten sonra 3 gün içinde teslim edilecektir. İdare siparişi kısmi teslimata göre kabul edecektir. Teslim sürelerindeki gecikmelerde, siparişi yapılan kısmi teslimatın toplam bedeli üzerinden ceza hükümleri uygulanacaktır. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşme imza tarihinden itibaren işe başlanır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. İsteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.