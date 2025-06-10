BOLU ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) İHALE İLANI

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ

Sıra No İli / İlçesi Mahalle / Köy Ada Parsel Taşınmaz Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi Cinsi İmar Durumu Tahmin Edilen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati

1 Bolu/Merkez Karaköy Mah. 2932 3 457,00 Tam Arsa Ticaret + Konut Alanı 8.685.000,00 2.605.500,00 24.06.2025 10:00

1) Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile, Sağlık Mah. Şehitler Cd. No: 54, PK:14300 Merkez/BOLU adresindeki Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binası 3. katında yer alan İhale Salonunda toplanacak İhale Komisyonunca, karşılarında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

2) İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,(Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi’ni –İkametgâh- vermeleri)

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (Aslı, Komisyona ibraz edilmek üzere Kimlik Fotokopisi, Tüzel Kişiler için vergi kimlik no gösterir evraklardan herhangi biri)

ç) Geçici Teminat Bedelinin Bolu Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü'ne yatırıldığına ilişkin Alındı Belgesini veya 2886 Devlet İhale Kanununun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenlenen (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek ve Banka teyit yazısı ile birlikte ibraz edilecektir) mevduat veya katılım bankalarının verecekleri Geçici Teminat Mektubunu, (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler ile buna ilişkin belgelerin her taşınmaz için ayrı ayrı yatırılması ya da tanzimi gerekmektedir. Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler: 1-Tedavüldeki Türk Parası, 2-Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3-Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler -Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır- 4- Dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurtdışından temin eden Türk Vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde (2025 yılı içinde) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, ŞARTTIR.

3) Satışı Yapılacak Taşınmazın satış bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacaktır.

4)Taşınmazın satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna olup satışı yapılan taşınmaz 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

5) Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden ayrıca Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına : 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında döner sermaye işlem bedeli alınacaktır.

6) İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Müdürlüğümüzde görülebilir ve ücretsiz olarak temin edilebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr internet adresinden ve İl Müdürlüğümüzün https://bolu.csb.gov.tr internet adresinden takip edilebilir.

7) İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelini, Bolu Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle ihale saatinden önce yatırmaları gerekmektedir. Buna ilişkin makbuzun veya muhasebe işlem fişinin aslı yada onaylı örneğinin ihale evrakları ile birlikte ihale saatine kadar Komisyona teslimi zorunludur. Banka aracılığı ile (Havale/EFT v.b.) yapılan ödemelerde dekont/fiş ibrazı yeterli olmayıp geçici teminatın ilgili hesaplara alındığına dair Bolu Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak muhasebe işlem fişinin aslı veya onaylı örneğinin ihale saatine kadar Komisyona teslimi gerekmektedir. Buna dair yaşanacak gecikmelerden idare sorumlu olmayıp, bu durumdaki istekliler ihaleye kabul edilmeyecektir.

8) Ortak katılım halinde pilot ortak da belirtilmek suretiyle, noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir.

9) İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları tekliflerini iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.