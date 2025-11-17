Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        BORNOVA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 18.11.2025 - 00:00
        BORNOVA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLAN
        VERGİ
        KİMLİK NO        		 AD SOYAD / UNVAN İHBARNAME FİŞ NO VERGİLENDİRME
        DÖNEMİ        		 VERGİ
        KODU        		 VERGİ
        TUTARI        		 CEZA
        KODU        		 CEZA TUTARI ADRES
        3961239987 GNRT TEKSTİL KİMYA İNŞ.SAN. VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ 2025100713KGf0000022 01/2020-12/2020 0010 6.249.700,97 3080 18.750.745,67 KAZIMDİRİK MAH 171 SK 11/4 BORNOVA İZMİR
        3961239987 GNRT TEKSTİL KİMYA İNŞ.SAN. VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ 2025100713KGf0000029 02/2020-02/2020 0015 4.771.808,94 3080 14.315.426,82 KAZIMDİRİK MAH 171 SK 11/4 BORNOVA İZMİR
        3961239987 GNRT TEKSTİL KİMYA İNŞ.SAN. VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ 2025100713KGf0000050 01/2020-03/2020 0033 6.105.268,59 3080 18.317.153,06 KAZIMDİRİK MAH 171 SK 11/4 BORNOVA İZMİR
        Müdürlüğümüze kayıtlı yukarıda vergi numaraları ile ad ve soyadları (ünvanları) yazılı mükelleflere isimleri hizalarında gösterilen vergi ve cezalara havi tebliğ evraklarının bilinen adreslerinde gerek ptt ile, gerekse memur eliyle tebliği mümkün olamamıştır. 213 sayılı VUK'un 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu muhatapların ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde müdürlüğümüze bizzat veya vekaletine haiz vekili vasıtası ile müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02335855