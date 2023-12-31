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BURSA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/882 Esas KARAR NO : 2023/439

Davacı FATMA HABBOUSH vekili tarafından davalı MAHMUD HAMRA aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM :

Gerekçesi açıklandığı üzere;

1-DAVANIN KABULÜ İLE,

Ahmad ve Haifaa kızı, 09/04/1994 Doğumlu, 99953300862 yabancı kimlik No'lu, Suriye uyruklu, Davacı FATMA HABBOUSH ile Hasan ve Fatma oğlu, 01/01/1977 doğumlu, 99254307256 Yabancı kimlik numaralı, Suriye uyruklu MAHMUD HAMRA'nın TMK 166/1 maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle BOŞANMALARINA,

2-Müşterek çocuklar Hasan, Ömer ve Abdullah Aziz'in velayetlerinin davalı babaya verilmesine, 3-Müşterek çocuklar ile anne arasında; her ayın 1. ve 3. hafta sonu cumartesi günü saat 10.00 ile pazar günü saat 17.00 arası, dini bayramların 2. günleri saat 10.00 ile 3. günleri saat 17.00 arası, 01 temmuz saat 10.00 ile 31 temmuz saat 17.00 arası ve sömestr tatillerinin 1. günü saat 10.00 ile 7. günü saat 17:00 arası, kasım ayı ara tatillerinde 1. gün cumartesi saat 10:00 ile 5. gün çarşamba saat 17:00 arası, nisan ayı ara tatillerinde 1. gün cumartesi saat 10:00 ile 4. günü salı saat 17:00 arası, anneler günü saat 10:00 ile saat 17:00 arası anneye teslim edilmek suretiyle şahsi ilişki kurulmasına,

3-4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 353. Maddesi uyarınca, çocuklar üzerinde kayıtlı herhangi bir mal varlığının olmadığının anlaşılması nedeniyle velayeti kendisinde kalan tarafın çocukların mal varlığı yönünden hesap vermekle yükümlü tutulmasına yer olmadığına çocukların mal varlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşen önemli değişiklikleri mahkememize bildirmesine,

4- Mehir senedine yönelik talep yönünden karar verilmesine yer olmadığına,

5-Alınması gereken 269,85 TL peşin harç ve 269,85 TL başvurma harcı dosyada adli yardım kararı bulunması nedeniyle başlangıçta alınmadığından toplam 539,70 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

6-Dosyada yapılan tebligat ve posta gideri, ilanen tebligat ücreti olan toplam2.993,78 TL'nin davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

7-Davacı kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca tayin ve takdir olunan 9.200,00 TL'nin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,

8-Davalı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

9-Gider avansının kullanılmayan kısmının hükmün kesinleşmesi ile talep halinde ilgililere iadesine,

Karar kesinleştiğinde yeteri kadar karar örneğinin ilgili Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

İlişkin, davacı vekilinin yüzüne karşı, tarafların yokluğunda kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta süre içerisinde başvurulması halinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatılmak sureti ile 30/05/2023 tarihinde karar verildiği,davalının adresi tespit edilemediğinden , ilanen tebligat yerine geçeceği ve ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebligatın davalıya tebliğedilmiş sayılacağı ilan olunur.27/12/2023