BURSA DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş: 07 Kasım 2026 - 23:50
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
ADALET BAKANLIĞI
Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
Sayı : 2026/6675 NKL 06/11/2026
Konu : GÖKHAN YILMAZ
İLAN METNİ
SAYIN : GÖKHAN YILMAZ; (Binali ve Adalet oğlu, 13/01/1993 Oltu doğumlu.
TC:39328270734)
Hakkınızda Bolvadin İnfaz Hakimliğinin 22/07/2026 tarih ve 2026/3402 dosya sayılı kararı ile 5275 sayılı yasanın 105/a ve 6/1 maddesi kapsamında cezanızın koşullu salıverme tarihine kadar olan kısmı hakkında denetimli serbestlik tedbirine hükmedilerek infazı için Müdürlüğümüze gönderilmiş olup;
70201 sayılı kanunun 28.ve 29. Maddeleri gereğince ilanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve hakkınızda Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonunun 27/08/2026 tarih ve 2026/38281 sayılı kararı ile verilen 1. UYARI KARARI tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Gaziakdemir Mah. Mudanya Bulvarı No: 4 (Eski Bölge Adliye Mahkemesi Kampüsü - Total Petrol İstasyonu yanı) Osmangazi/Bursa ,,
Ayrıntılı bilgi için irtibat: METİN AKDAĞ-DS Vaka Sorumlusu, Bursa DS İnfaz Bürosu,Tel: 0224 253 09 50, Faks: 0224 273 34 83, E- Posta: dsm.bursa@adalet.gov.tr, Elektronik Ağ: -
Ayrıntılı bilgi için irtibat: METİN AKDAĞ-DS Vaka Sorumlusu, Bursa DS İnfaz Bürosu,Tel: 0224 253 09 50, Faks: 0224 273 34 83, E- Posta: dsm.bursa@adalet.gov.tr, Elektronik Ağ: -