BURSA DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü



Sayı : 2026/6675 NKL 06/11/2026

Konu : GÖKHAN YILMAZ



İLAN METNİ

SAYIN : GÖKHAN YILMAZ; (Binali ve Adalet oğlu, 13/01/1993 Oltu doğumlu.

TC:39328270734)

Hakkınızda Bolvadin İnfaz Hakimliğinin 22/07/2026 tarih ve 2026/3402 dosya sayılı kararı ile 5275 sayılı yasanın 105/a ve 6/1 maddesi kapsamında cezanızın koşullu salıverme tarihine kadar olan kısmı hakkında denetimli serbestlik tedbirine hükmedilerek infazı için Müdürlüğümüze gönderilmiş olup;

70201 sayılı kanunun 28.ve 29. Maddeleri gereğince ilanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve hakkınızda Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonunun 27/08/2026 tarih ve 2026/38281 sayılı kararı ile verilen 1. UYARI KARARI tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Gaziakdemir Mah. Mudanya Bulvarı No: 4 (Eski Bölge Adliye Mahkemesi Kampüsü - Total Petrol İstasyonu yanı) Osmangazi/Bursa ,,

Ayrıntılı bilgi için irtibat: METİN AKDAĞ-DS Vaka Sorumlusu, Bursa DS İnfaz Bürosu,Tel: 0224 253 09 50, Faks: 0224 273 34 83, E- Posta: dsm.bursa@adalet.gov.tr, Elektronik Ağ: -