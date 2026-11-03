BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ



2026/397 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/397 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



SATIŞA KONU TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ



Taşınmaz, Nilüfer İlçesi Görükle/Sakarya Mahallesi Gül Sokak No:12 adresinde, Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi’nin etki alanında konumlanmıştır. Bölge; üniversiteye yakınlığı nedeniyle öğrenci ve yatırımcı talebinin yoğun olduğu, ticari ve sosyal donatıların gelişmiş olduğu bir yerleşim alanıdır. Taşınmazın bulunduğu sokak ana arterlere ve toplu taşıma güzergâhlarına yakın olup, ulaşım imkânları elverişlidir. Bölgede altyapı, belediye hizmetleri, eğitim, sağlık ve ticari donatılar tamamlanmış durumdadır. Görükle bölgesinde özellikle 1+1 ve 2+1 küçük metrekareli daireler, üniversite kaynaklı sürekli kiralık talebi nedeniyle yüksek likiditeye sahiptir. Mahallinde yapılan keşif ve incelemede ana yapının; BETONARME KARKAS taşıyıcı sistemde inşa edilmiş, ALTI KATLI ve ASANSÖRSÜZ bir apartman olduğu tespit edilmiştir. Yapıya ulaşım merdiven ile sağlanmakta olup, onaylı mimari projede de asansör bulunmamaktadır. Dış cephe çimento esaslı sıva üzeri gri renkte dış cephe boyası ile kaplanmış olup, cephede yer yer boya solması, kirlenme ve lokal sıva dökülmeleri gözlenmiştir; cephede ısı yalıtımı (mantolama) uygulaması bulunmamaktadır. Bağımsız bölüm balkonları açık olup metal korkulukludur; balkonların bir kısmı kullanıcılar tarafından PVC doğrama ve cam ile kapatılmıştır. Pencere doğramaları beyaz PVC olup ısıcam (çift cam) uygulanmıştır. Bina ana giriş kapısı alüminyum doğrama ve camdan imal edilmiş olup, dış cephede doğalgaz kolon tesisatı, klima dış üniteleri ve uydu antenleri mevcuttur. Ana yapının zemin katında ticari amaçla kullanılan birim (kuaför salonu) bulunmaktadır. Bina önü ve çevresi beton/asfalt kaplamalıdır. Ana yapıda kapalı otopark, güvenlik, sosyal tesis ve benzeri donatı bulunmamaktadır. Ana yapı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 03.02.2026 tarih ve 33157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2026 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” kapsamında III. Sınıf (B) Grubu yapılar (21.050,00 TL/m²) arasında değerlendirilmiştir. Yapı, 10.05.2007 tarihli yapı ruhsatına istinaden inşa edilmiş olup, bina yaşı keşif tarihi itibarıyla yaklaşık 19 yıldır.



6 nolu taşınmaz özellikleri: Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Görükle/Sakarya Mahallesi, Üçolluk Mevkii, 5358 ada 6 parsel sayılı ana taşınmazın niteliğinin “ALTI KATLI BETONARME APARTMAN”, yüzölçümünün 465,04 m², paftasının H21-C-02-B-3-C olduğu belirlenmiştir. Ana taşınmaz üzerinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesi uyarınca 10/04/2019 tarih ve 14263 yevmiye ile KAT MÜLKİYETİ KURULMUŞTUR. Satışakonu C Blok 6 No.lu bağımsız bölümün; zemin (bağımsız bölüm) numarası 105383118, cilt/sayfa numarası 118/11726, kat konumu ZEMİN KAT, niteliği DAİRE, arsa pay/paydası 25816/959341’dir. Taşınmaz, borçlu M****** A***** adına 1/1 (tam) hisse ile kayıtlıdır. Satışa konu bağımsız bölüm, ana yapının ZEMİN KATINDA yer alan 6 No.lu meskendir. Keşifte yapılan tespite göre bağımsız bölüm; 2 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo-tuvalet ve giriş holünden oluşan 2+1 düzenli daire olup, BALKONU BULUNMAMAKTADIR. Onaylı mimari projede aynı numara ile gösterilen 6 numaralı dairenin mahal alanları; oda 8,30 m², oda 7,50 m², hol 8,20 m², mutfak 4,70 m² ve banyo-wc 2,40 m² olup, NET KULLANIM ALANI 8,30 + 7,50 + 8,20 + 4,70 + 2,40 = 31,10 m²’dir. Bağımsız bölüm girişindeki 4,30 m² yüzölçümlü yangın holü, merdiven evine bağlanan ortak kaçış holü niteliğinde olduğundan net alana dâhil edilmemiştir.Bağımsız bölümün iç mekân özellikleri ve inşaat malzemeleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir: Daire giriş kapısı beyaz renkli ÇELİK KAPI olup, yüzeyi geometrik kabartma desenli, sarı renkli metal tokmak, kapı gözü ve emniyet kilitlidir. İç kapılar beyaz renkli AMERİKAN PANEL kapı olup kasaları boyalıdır. Zemin kaplamaları; oda ve salonda ahşap desenli LAMİNAT PARKE, giriş holü, mutfak ve ıslak hacimlerde SERAMİK (karo) malzemedendir. Duvar ve tavan yüzeyleri alçı sıva üzeri beyaz/açık gri SATEN BOYA (plastik badana) ile boyalı olup, tavanlar sade (kartonpiyersiz) düzenlenmiş, sarkıt ve aplik tipi aydınlatma armatürleri kullanılmıştır. Pencere doğramaları beyaz PVC ve ısıcam olup, pencerelerde ZEBRA PERDE bulunmaktadır. Mutfakta MDF gövdeli, vişne çerçeveli ve krem kapaklı alt-üst dolaplar, suni mermer/laminat tezgâh, tezgâh arası seramik (fayans) kaplama, damlalıklı eviye ve çamaşır makinesi bağlantısı mevcuttur. Banyo-tuvalet mahallinde duvarlar tavana kadar SERAMİK ile kaplı olup zemin seramiktir; klozet, lavabo, duş tesisatı ve havlupan/radyatör bulunmaktadır. Isınma, doğalgaz yakıtlı KOMBİ ile petekli (radyatörlü) kalorifer sisteminden sağlanmaktadır; elektrik, su, doğalgaz ve haberleşme tesisatı mevcut ve çalışır durumdadır. Bağımsız bölüm; bakımlı, kullanılabilir ve ikamete elverişli durumda olup, iç mekân donanımı standart konut niteliğindedir. Zemin katta konumlanması ve balkonunun bulunmaması, ayrıca ana yapının zemin katında ticari birim (kuaför salonu) bulunması, taşınmazın değerini sınırlandıran unsurlar olarak dikkate alınmıştır. İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır Kıymeti: 2.239.200,00 TLKDV Oranı: %1 Kaydındaki Şerhler: Banka Lehine ipotek, 150/c şerhive icrai hacizler vardır



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 11:55

Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 11:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2027 - 11:55

Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 11:55

7 nolu taşınmaz özellikleri: Satışa konu taşınmazBursa İli, Nilüfer İlçesi, Görükle/Sakarya Mahallesi, Üçolluk Mevkii, 5358 ada 6 parsel sayılı ana taşınmazın niteliğinin “ALTI KATLI BETONARME APARTMAN”, yüzölçümünün 465,04 m², paftasının H21-C-02-B-3-C olduğu belirlenmiştir. Ana taşınmaz üzerinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesi uyarınca 10/04/2019 tarih ve 14263 yevmiye ile KAT MÜLKİYETİ KURULMUŞTUR. Satışakonu C Blok 7 No.lu bağımsız bölümün; zemin (bağımsız bölüm) numarası 105383119, cilt/sayfa numarası 118/11727, kat konumu 1. KAT, niteliği DAİRE, arsa pay/paydası 25816/959341’dir. Taşınmaz, borçlu M****** A***** adına 1/1 (tam) hisse ile kayıtlıdır. Satışa konu bağımsız bölüm, ana yapının 1. KATINDA yer alan 7 No.lu meskendir. Keşifte yapılan tespite göre bağımsız bölüm; 2 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo-tuvalet ve 1 BALKON ile giriş holünden oluşan 2+1 düzenli dairedir. Onaylı mimari projede aynı numara ile gösterilen 7 numaralı dairenin mahal alanları; oda 11,80 m², oda 8,60 m², hol 7,90 m², mutfak 7,90 m² ve banyo-wc 2,40 m² olup, NET KULLANIM ALANI 11,80 + 8,60 + 7,90 + 7,90 + 2,40 = 38,60 m²’dir. Projede 3,50 m² yüzölçümlü balkon ile 3,00 m² yüzölçümlü yangın holü bulunmakta olup, balkon alanı ile ortak kaçış holü niteliğindeki yangın holü net alana dâhil edilmemiştir.Bağımsız bölümün iç mekân özellikleri ve inşaat malzemeleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir: Daire giriş kapısı beyaz renkli ÇELİK KAPI olup, yüzeyi geometrik kabartma desenli, sarı renkli metal tokmak, kapı gözü ve emniyet kilitli olup üzerinde “7” daire numarası bulunmaktadır. İç kapılar beyaz renkli AMERİKAN PANEL kapıdır. Zemin kaplamaları; oda ve salonda ahşap desenli LAMİNAT PARKE, giriş holü, mutfak, ıslak hacim ve balkonda SERAMİK (karo) malzemedendir. Duvar ve tavan yüzeyleri alçı sıva üzeri beyaz/açık gri SATEN BOYA ile boyalı olup tavanlar sade düzenlenmiş, sarkıt tipi aydınlatma armatürleri kullanılmıştır. Pencere doğramaları beyaz PVC ve ısıcam olup, pencerelerde ZEBRA PERDE mevcuttur. Mutfakta MDF gövdeli, vişne çerçeveli ve krem kapaklı alt-üst dolaplar, suni mermer/laminat tezgâh, tezgâh arası seramik kaplama, eviye ve çamaşır makinesi bağlantısı bulunmaktadır. Banyo-tuvalet mahallinde duvarlar tavana kadar SERAMİK kaplı, zemin seramik olup; klozet, lavabo, duş tesisatı ve havlupan/radyatör mevcuttur. Isınma doğalgaz yakıtlı KOMBİ ile petekli kalorifer sisteminden sağlanmakta olup, elektrik, su, doğalgaz ve haberleşme tesisatı çalışır durumdadır. Balkon metal korkuluklu olup zemini seramik kaplamadır. Bağımsız bölüm; bakımlı, kullanılabilir ve ikamete elverişli durumdadır. 1. katta konumlanması ve balkonunun bulunması, zemin kattaki bağımsız bölüme kıyasla değer artırıcı unsurlardır. İmar Durumu: Şartname, İlan ve dosyasındadır Kıymeti: 2.798.500,00 TLKDV Oranı: %1Kaydındaki Şerhler: Banka Lehine ipotek, 150/c şerhive icrai hacizler vardır



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2027 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 13:40

8 nolu taşınmaz özellikleri: Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Görükle/Sakarya Mahallesi, Üçolluk Mevkii, 5358 ada 6 parsel sayılı ana taşınmazın niteliğinin “ALTI KATLI BETONARME APARTMAN”, yüzölçümünün 465,04 m², paftasının H21-C-02-B-3-C olduğu belirlenmiştir. Ana taşınmaz üzerinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesi uyarınca 10/04/2019 tarih ve 14263 yevmiye ile KAT MÜLKİYETİ KURULMUŞTUR. Satışakonu C Blok 8 No.lu bağımsız bölümün; zemin (bağımsız bölüm) numarası 105383120, cilt/sayfa numarası 118/11728, kat konumu 1. KAT, niteliği DAİRE, arsa pay/paydası 25816/959341’dir. Taşınmaz, borçlu M****** A***** adına 1/1 (tam) hisse ile kayıtlıdır. Satışa konu bağımsız bölüm, ana yapının 1. KATINDA yer alan 8 No.lu meskendir. Keşifte yapılan tespite göre bağımsız bölüm; 2 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo-tuvalet ve 1 BALKON ile giriş holünden oluşan 2+1 düzenli dairedir. Onaylı mimari projede aynı numara ile gösterilen 8 numaralı dairenin mahal alanları; oda 10,90 m², oda 9,00 m², hol 8,30 m², mutfak 5,60 m² ve banyo-wc 3,80 m² olup, NET KULLANIM ALANI 10,90 + 9,00 + 8,30 + 5,60 + 3,80 = 37,60 m²’dir. Projede 3,80 m² yüzölçümlü balkon ile 4,30 m² yüzölçümlü yangın holü bulunmakta olup, balkon alanı ile ortak kaçış holü niteliğindeki yangın holü net alana dâhil edilmemiştir .Bağımsız bölümün iç mekân özellikleri ve inşaat malzemeleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir: Daire giriş kapısı beyaz renkli ÇELİK KAPI olup, yüzeyi geometrik kabartma desenli, sarı renkli metal tokmak, kapı gözü ve emniyet kilitlidir. İç kapılar beyaz renkli AMERİKAN PANEL kapıdır. Zemin kaplamaları; oda ve salonda ahşap desenli LAMİNAT PARKE, giriş holü, mutfak, ıslak hacim ve balkonda SERAMİK (karo) malzemedendir. Duvar ve tavan yüzeyleri alçı sıva üzeri beyaz/açık gri SATEN BOYA ile boyalıdır; tavanlar sade düzenlenmiş olup sarkıt tipi aydınlatma armatürleri kullanılmıştır. Pencere doğramaları beyaz PVC ve ısıcam olup, pencerelerde ZEBRA PERDE mevcuttur. Mutfakta MDF gövdeli, vişne çerçeveli ve krem kapaklı alt-üst dolaplar, suni mermer/laminat tezgâh, tezgâh arası seramik kaplama, eviye ve çamaşır makinesi bağlantısı bulunmaktadır. Banyo-tuvalet mahallinde duvarlar tavana kadar SERAMİK kaplı (yeşil tonlarında), zemin seramik olup; klozet, lavabo, duş tesisatı ve havlupan/radyatör mevcuttur. Isınma doğalgaz yakıtlı KOMBİ ile petekli kalorifer sisteminden sağlanmakta olup, elektrik, su, doğalgaz ve haberleşme tesisatı çalışır durumdadır. Balkon metal korkuluklu olup zemini seramik kaplamadır. Bağımsız bölüm; bakımlı, kullanılabilir ve ikamete elverişli durumdadır. 1. katta konumlanması ve balkonunun bulunması, zemin kattaki bağımsız bölüme kıyasla değer artırıcı unsurlardır. İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır Kıymeti: 2.726.000,00 TL KDV Oranı: %1 Kaydındaki Şerhler: Banka Lehine ipotek, 150/c şerhive icrai hacizler vardır



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 14:41

Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 14:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2027 - 14:41

Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 14:41

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.