İLAN

BURSA KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait Vani Mehmet Mahallesi Pazaryeri Sk. No:9/A (261 ada, 19 parsel) Banka Şubesi olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü İle 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi,

Aylık muhammen bedeli: 130.000,00 TL + K.D.V.

Geçici teminatı: 140.400,00 TL

İştirak Teminatı: 390.000,00 TL

2- Kestel Belediyesi Sosyal Tesisleri, Vani Mehmet Mh. Kapalı Pazar alanı, Vani Mehmet Mh. 325 ada 38 parsel ve Kestel İlçe Stadyumu olmak üzere 4 ayrı alana baz istasyonu konulmasının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü İle 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi, (4 ayrı alanın tamamı için teklif verilecektir.)

Yıllık muhammen bedeli: 38.217,80 TL + K.D.V. (her bir alan için)

Geçici teminatı: 3.439,60 TL (her bir alan için) - TOPLAM: =152.871,20 TL+KDV

1-İhaleler sırasıyla30/10/2024 Çarşamba günü saat 10.30 ve 10.40 ta Kale Mahallesi Cuma Caddesi No: 1 Kestel /BURSA adresindeki Belediye Hizmet Binasında ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye Encümeni'nce yapılacaktır.

2-İhale suretiyle kiraya verilecek taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde Kale Mahallesi Cuma Caddesi No: 1 Kestel /BURSA adresindeki Belediyemiz hizmet binasında bulunan Destek Hizmetler Müdürlüğünden görülebilir veya satın alınabilir.

3-İstekliler, ihaleye girebilmek için ihale şartnamesinde isteklilerde aranan şartları sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. İstekliler ihale şartnamesinde istenilen evrakları teklif dosyasında sunacaklardır.

4- 1. Sıradaki ihaleye iştirak edecek olanlar 1.000,00 TL+KDV, 2. Sıradaki ihaleye iştirak edecek olanlar 400,00 TL+KDV bedel karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5-İhale dosyalarını en geç ihale günü saat 10.00'a kadar Kale Mahallesi Cuma Caddesi No: 1 Kestel /BURSA adresindeki Belediye hizmet binasında bulunan Destek Hizmetler Müdürlüğüne verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek ihale dosyaları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

6-İhalelerle ilgili mütevellit bütün vergi, resmi harç, gazete ilan giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

7-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

8-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışlarda ve kiralama ihalelerinde şartname hükümleri uygulanacaktır, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Telgrafla müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez,

İlan Olunur.

www.kestel.bel.tr