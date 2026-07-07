BURSA SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/72 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/72 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



Taşınmazın Özellikleri :Satışa konu Bursa İli Kestel İlçesi Çataltepe Mahallesi 357 Ada 29 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Zeytinlik" olan 6.875,75 m2yüzölçümündeki taşınmazdır.Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 23-35arasında meyillidir. Zeminde Meyil nedeni ile Makineli Tarım kontrollü bir şekilde yapılmaktadır. Kadastro yolu yoktur. Toprak yapısı Killi-Kumlu-çakıllıdır. Orta Bünyeli toprak profiline sahiptir.Taşınmaz Kuru tarım Arazisidir. Taşınmaz üzerinde 100 yaş ve üzeri Zeytin Bahçesi bulunmaktadır. Bazı kısımlarına Toprak işleme hariç Budama vs gibi kültürel işlemler yapılmakta olup büyük çoğunluğu bakımsızzeytinlik olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz,Elektirik, İçme Suyu, Doğalgaz, Kanalizasyon vb. gibi Altyapı Hizmetleri ile Ulaşım, Çöp Toplama gibi Belediye Hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Kestel İlçesi Çataltepe Mahallesi 357 Ada 29 Parsel Yüzölçümü : 6.875,75 m2 İmar Durumu:1/100.000Ölçekli Çevre Düzeni Planında ''Orman Alanı'' olarak tanımlıbölgede kalmaktadır. Parsel 1/5.000 Ölçekli Kestel Doğu Nazım İmar Planı Kapsamında ''Tarım Alanı'' olarak bölgede kalmaktadır. Kıymeti : 10.313.625,00 TL KDV : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:36 Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 10:36 Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 10:36

06/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.