BURSA SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/107 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/107 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



Taşınmazın Özellikleri :Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Emek Köyü Mahallesi 333 Ada 1 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Arsa" olan 376,98 m2 yüzölçümündeki taşınmazEmek Adnan Menderes Mahallesi Karanfil Caddesi No:141 Osmangazi/BURSA adresindedir. Keşif günü binanın içerisine girilememiş olup Sulh Hukuk Mahkemesindekibilirkişi raporu ve keşif günü yapılan gözlemlere göre parsel üzerindeki bina Zemin Kat + 3 Normal Kattan 4 katlı bir binadır. Binanın Zemin Katı 2 kısıma ayrılmış demir doğrama atölyesi bulunmaktadır. Zemin Katın inşaat alanı 126,50 m2 dir. Binanın 1. Normal Katındaki mesken hol, 3 oda, salon, mutfak, banyo, tuvalet ve balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Ön balkonu açık balkondur. Isınma kombili panel radyatörler ile sağlanmaktadır. 1. Normal Katın inşaat alanı 130,00 m2 dir. Binanın 2. Normal Katındaki mesken hol, 3 oda, salon, mutfak, banyo, tuvalet ve balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Ön balkonu açık balkondur. Isınma kombili panel radyatörler ile sağlanmaktadır. 2. Normal Katın inşaat alanı 130,00 m2 dir.Binanın 3. Normal Katındaki mesken hol, 3 oda, salon, mutfak, banyo, tuvalet ve balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Ön balkonu kapalı cam balkondur. Isınma kombili panel radyatörler ile sağlanmaktadır. 3. Normal Katın inşaat alanı 130,00 m2 dir. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Emek Mahallesi 333 Ada 1 Parsel Yüzölçümü : 376,98 m2 İmar Durumu:1/1000 Ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kısmen bitişik nizam 2 kat konut alanında kısmen de yolda kalmaktadır. Kıymeti : 15.291.696,00 TL KDV : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 11:51 Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 11:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 11:51 Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 11:51

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.