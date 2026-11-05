BURSA SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

BURSASULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/110 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/110 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.,

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Kestel İlçesi Erdoğan Mahallesi 117 Ada 1 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 5.553,38 m2yüzölçümündeki taşınmazdır.Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 5-10 arasında değişen az meyilliarazilerdendir. Zeminde Tarımsal kullanıma uygun bir yapıya sahiptir. Makineli Tarıma uygundur. Erozyon Problemi yoktur. Kadastro yolu vardır. Bursa'dan Yenişehir'e ulaşım sağlayan Bursa Bilecik Yoluna cephelidir. Şahıs imkanları ile sulanabilir Tarım Arzisidir. Taşınmaz Tarla olarak kullanılmaktadır. Belediye Hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Kestel İlçesi Erdoğan Mahallesi 117 Ada 1 Parsel Yüzölçümü : 5.553,38 m2 İmar Durumu:1/1.000Ölçekli Uygulama İmar Planında kalmamaktadır. Kıymeti : 6.664.056,00 TL KDV : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 13:41mBitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 13:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 13:41 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2027 - 13:41

Taşınmazın Özellikleri:Satışa konu Bursa İli Kestel İlçesi Erdoğan Mahallesi 127 Ada 25 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 5.449,38 m2yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz yer yer değişmekle az meyilliarazilerdendir. Zeminde kısmen Tarımsal kullanıma uygun bir yapıya sahiptir. Makineli Tarıma uygundur. Erozyon Problemi yoktur. Kadastro yolu yoktur.Kuru Tarım Arzisidir. Taşınmaz Ağaçlık ve Boş Tarla olarak kullanılmaktadır. Belediye Hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Kestel İlçesi Erdoğan Mahallesi 127 Ada 25 Parsel Yüzölçümü : 5.449,38 m2 İmar Durumu:1/1.000Ölçekli Uygulama İmar Planında kalmamaktadır. Kıymeti : 5.449.380,00 TL KDV : %10 Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 14:41 Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 14:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 14:41 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2027 - 14:41

Taşınmazın Özellikleri :Satışa konu Bursa İli Kestel İlçesi Erdoğan Mahallesi 138 Ada 51 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 12.369,65 m2yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 5-15 arasında değişen az meyilliarazilerdendir. Zeminde kısmen Tarımsal kullanıma uygun bir yapıya sahiptir. Makineli Tarıma uygundur. Erozyon Problemi yoktur. Kadastro yolu vardır. Bursa'dan Yenişehir'e ulaşım sağlayan Bursa Bilecik Yoluna cephelidir. Şahıs imkanları ile sulanabilir Tarım Arzisidir. Taşınmaz Ağaçlık ve Tarla olarak kullanılmaktadır. Belediye Hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Kestel İlçesi Erdoğan Mahallesi 138 Ada 51 Parsel Yüzölçümü : 12.369,65 m2 İmar Durumu:1/1.000Ölçekli Uygulama İmar Planında kalmamaktadır. Kıymeti : 12.369.650,50 TL KDV: %10 Kaydındaki Şerhler:2492 Sayılı yasanın 31/b maddesi gereğince istimlak şerhi Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:21 Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 10:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 10:21 Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2027 - 10:21

Taşınmazın Özellikleri :Satışa konu Bursa İli Kestel İlçesi Erdoğan Mahallesi 127 Ada 33 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 11.909,63 m2yüzölçümündeki taşınmazdır.Taşınmaz yer yer değişmekle kısmen meyilliarazilerdendir. Tarımsal kullanıma uygun bir yapıya sahiptir. Makineli Tarıma uygundur. Erozyon Problemi yoktur. Kadastro yolu yoktur. Kuru Tarım Arzisidir. Taşınmaz Ağaçlık ve Boş Tarla olarak kullanılmaktadır. Belediye Hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Kestel İlçesi Erdoğan Mahallesi 127 Ada 33 Parsel Yüzölçümü: 11.909,63 m2 İmar Durumu:1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planında kalmamaktadır. Kıymeti:11.909.630,00 TL KDV: %10 Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 11:21 Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 11:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 11:21 Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2027 - 11:21

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Kestel İlçesi Erdoğan Mahallesi 174 Ada 106 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 14.991,73 m2yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 5-10 arasında değişen az meyilliarazilerdendir. Zeminde Tarımsal kullanıma uygun bir yapıya sahiptir. Makineli Tarıma uygundur. Erozyon Problemi yoktur. Kadastro yolu vardır. Taşınmaz Boş Tarla olarak kullanılmaktadır. Belediye Hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Kestel İlçesi Erdoğan Mahallesi 174 Ada 106 ParselYüzölçümü : 14.991,73 m2 İmar Durumu: 1/1.000Ölçekli Uygulama İmar Planında kalmamaktadır. Kıymeti: 14.991.730,00 TL KDV : %10 Kaydındaki Şerhler: Bursa 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/391 Esas sayılı dosyasından şerh yer almaktadır. İlgili şerh geçit hakkına ilişkin olarak mahkeme tarafından konulmuştur. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 12:21 Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 12:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 12:21 Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2027 - 12:21