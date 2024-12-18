BÜYÜKÇEKMECE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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BÜYÜKÇEKMECE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/746 Esas

KARAR NO : 2023/2747



Mahkememizin 06/12/2023 tarih ve yukarıda esas-karar numarası yazılı bulunan ilamı ile;

"1-HMK 114/1-C ve 115/2 gereğince dava şartı yokluğu sebebiyle davanın usulden REDDİNE, Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE,

2-Karar kesinleştiğinde ve 2 hafta içinde talep halinde dosyanın BÜYÜKÇEKMECE NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE,

3-Taraflarca dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi için yasal süre içerisinde talepte bulunulması halinde yargılama harç ve giderlerinin görevli mahkemece karar altına alınmasına, süresi içerisinde anılan hususta talepte bulunulmaması halinde HMK.'nın 331/2 maddesi uyarınca (talep halinde) mahkememizce yargılama giderlerinin karara bağlanmasına,

" karar verildiği,

Davalılar 1.VİSTA 4 52PARSEL TOPLU YAPI YÖNETİMİ, 2. DİLEK KAYRANCIOĞLU, 3. EMİN HAKAN ÇOKA,4. NACİ KOÇ, 5. ATIF SARACALI, 6. BÜLENT TAŞBAŞI, 7. REMZİ KAYHANDEMİR vekiliAv.Nilay KOÇ tarafından 16/04/2024 tarihli dilekçesi ile istinaf edilmiş olup, Davalı MURAT TURGUT'a gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 28/11/2024