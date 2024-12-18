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        BÜYÜKÇEKMECE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 19.12.2024 - 00:00
        İLAN
        BÜYÜKÇEKMECE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/746 Esas
        KARAR NO : 2023/2747


        Mahkememizin 06/12/2023 tarih ve yukarıda esas-karar numarası yazılı bulunan ilamı ile;
        "1-HMK 114/1-C ve 115/2 gereğince dava şartı yokluğu sebebiyle davanın usulden REDDİNE, Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE,
        2-Karar kesinleştiğinde ve 2 hafta içinde talep halinde dosyanın BÜYÜKÇEKMECE NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE,
        3-Taraflarca dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi için yasal süre içerisinde talepte bulunulması halinde yargılama harç ve giderlerinin görevli mahkemece karar altına alınmasına, süresi içerisinde anılan hususta talepte bulunulmaması halinde HMK.'nın 331/2 maddesi uyarınca (talep halinde) mahkememizce yargılama giderlerinin karara bağlanmasına,
        " karar verildiği,
        Davalılar 1.VİSTA 4 52PARSEL TOPLU YAPI YÖNETİMİ, 2. DİLEK KAYRANCIOĞLU, 3. EMİN HAKAN ÇOKA,4. NACİ KOÇ, 5. ATIF SARACALI, 6. BÜLENT TAŞBAŞI, 7. REMZİ KAYHANDEMİR vekiliAv.Nilay KOÇ tarafından 16/04/2024 tarihli dilekçesi ile istinaf edilmiş olup, Davalı MURAT TURGUT'a gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 28/11/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02142029