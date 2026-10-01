BÜYÜKÇEKMECE 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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BÜYÜKÇEKMECE 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/731 Esas

KARAR NO : 2026/469



DAVALI: PANDA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ



Davacı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, davalı PANDA SPOR KULüBÜ DERNEĞİ arasında mahkememizde açılan Dernek (Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce davalının adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar evrakının ve istinaf dilekçesinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

''HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Talebin kabulü ile; Panda spor kulübü Derneği' nin TMK nun 87/5 maddesi uyarınca kendiliğinden sona erdiği hususunun tespitine,

2- Tasfiyeninyapılması için karar ve dosyanın bir örneğin ihbar eden müdürlüğegönderilmesine,

3-bakanlık harçtan muaf olduğundan bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

4-Davacı tarafça yapılan 16.632,00 TL basın ilan kurumu ücreti ve 650,00 TL tebligat ücreti olmak üzere toplam 17.282,00 TL yargılama giderinin işin mahiyeti gereği Hazine üzerine bırakılmasına

5-İşin mahiyeti gereği vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

6-Davalı tarafça yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

7-Karar kesinleştiğinde artan gider avansının davacıya iadesine,

Dair; Davacı vekilinin yüzüne karşıgerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinafı kabil olmak üzere karar verildi.'' şeklinde Tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ ve

Davacı Gençlik ve Spor Bakanlığı vekili Av. Kenan BEKTAŞ'ın 25/06/2026 tarihli istinaf başvuru dilekçesinin ;

''İstanbul Büyükçekmece6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 15/05/2026 tarih ve 2024/731 E. 2026/469 K. sayılı kararının, davacı lehine vekâlet ücretine hükmedilmemesi yönünden kaldırılmasına veya düzeltilmesine, Davacı idaremiz taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davacı idare lehine maktu vekâlet ücretine hükmedilmesine, İstinaf yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini vekil eden adına saygıyla arz ve talep ederim.'' şeklinde tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur. 07/08/2026