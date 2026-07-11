BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2025/21161 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/21161 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahallesi, 982 ada 6 parselde kayıtlı on katlı betonarme mesken ofis işyeri ve arsası nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulmuş kat mülkiyetli, 10/800 arsa paylı 4. normal kat (35) no.lu konut nitelikli bağımsız bölümün tamamının V.... D......adına kayıtlı olduğu, taşınmazın kaydı üzerinde belirtilen haciz şerhi, muhtelif hacizler ve bir ipotek ve rehin hakkının bulunduğu görülmektedir. Satışa konu taşınmaz; tapunun Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahallesi, 982 ada 6 parselde kayıtlı 4. normal kat (35) bağımsız bölüm nolu konut nitelikli taşınmazı olarak kayıtlı olduğu, Konutun plan itibariyle (2+1 tipinde); giriş holü, salon, mutfak, koridor, iki yatak odası, banyo tuvalet, ebeveyn banyosu ve bir gömme balkon olarak planlandığı tespit edilmiştir. Giriş kapısı çelik kapı, pencereler pvcdir. Isınma merkezi sistem ile sağlanmaktadır. Onaylı mimari projesine göre konut, kapak hesabında brüt 160,43 m2 ve 101,40 m2, net 85,20 m2, kat planında süpürülebilir alan net 85,20 m2 ve 6,20 m2 balkon kullanım alanına sahiptir. Her katta sekizer konut mevcuttur. Binada iki asansör bulunmaktadır. Konut, girişi zemin kattan yapılan binanın 4. katında yer almaktadır. Girişe göre sol arka cepheye (kuzey cephe) bakmaktadır. Bina, 2020-2022 yıllarında inşa edilmiştir. Bakımlı bahçe, açık otopark hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Adresi : Adnan Kahveci Mahallesi, Taner Sokak No: 3 Vadi Yaşam ResidenceK: 4 D: 35 Beylikdüzü /İstanbulBeylikdüzü/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 2.018,95 m2

Arsa Payı : 10/800

İmar Durumu :Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan 27.10.2025 tarihli imar durum bilgisine göre; Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi, 982 ada 6 parselin, 05.10.2001 onay tarihli 1/1000 ölçekli Gürpınar 3. Etap uygulama imar planında, Emsal: 2.00, hmaks: 24.50 m. Konut Alanı olarak planlandığı bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 6.700.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 14:45

----------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 14:45

----------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 14:45

10/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.