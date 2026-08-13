BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/24705 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/24705 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ÇINAR Mahalle/Köy, 383 Ada, 3 Parsel, 9 Nolu Bağımsız Bölüm TAŞINMAZLARI .....

Adresi : Koza Mahallesi, 1665 Sokak, No. 6 Akbatı Avm, Yeşil Kule, No:109, C Blok, 1. Kat, D:9 ( Yerinde 109 ) Esenyurt / İSTANBUL

Ana taşınmaz Yüzölçümü : 50.838,04 m2

Arsa Pay/Payda : 3/5084

İmar Durumu : Esenyurt Belediye Başkanlığı imar arşivinde yapılan incelemede, Esenyurt, Koza Mahallesi, 383 ada, 3 no.lu parselin 6. İdare Mahkemesinin 05.04.2018 tarih ve 2017/2130 esas sayılı kararı ile imar uygulamasına ilişkin iptal kararı bulunduğu tepit edilmiştir.......

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

(daha fazla bilgi için yukarıda belirtilen İnternet adresi üzerinden satış ilanına, eki satış şartnamesine ve bilirkişi raporuna bakılması gerekmektedir. )

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:59

20/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.