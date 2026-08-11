ÇAL SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. ÇAL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

24/07/2026

Sayı :2026/15 Ort. Gid. Satış

Konu : İLAN

Davacılar Birsen Aydın, Fatma kara, Hürriyet Kara, Kübra Kara,Mehmet Taylan Kara,Raziye Barlas, Yusuf ÖzgürKara Ziynet Kara tarafından mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) nedeniyle 2024/279 Esas, 2024/782 Karar 23/12/2024 tarihli ilamı ile; 1-Denizli ili, Çal ilçesi, Şapçılar Köyü, Pazaraltı Mevkii, 105 Ada, 10 Parsel, Denizli ili, Çal ilçesi, Şapçılar Köyü, Aliyeri Mevkii, 109 Ada, 77 Parsel, Denizli ili, Çal ilçesi, Şapçılar Köyü, Pazaraltı Mevkii, 118 Ada, 61 Parsel, Denizli ili, Çal ilçesi, Şapçılar Köyü, Uluyol Mevkii, 153 Ada, 99 Parsel, Denizli ili, Çal ilçesi, Şapçılar Köyü, Yukarı Harmanyeri Mevkii, 157 Ada, 113 Parsel, Denizli ili, Çal ilçesi, Şapçılar Köyü, Köyiçi Mevkii, 153 Ada, 147 Parsel, Denizli ili, Çal ilçesi, Şapçılar Köyü, Osman Burnu Mevkii, 156 Ada, 17 Parsel, Denizli ili, Çal ilçesi, Şapçılar Köyü, Yukarı Harmanyeri Mevkii, 157 Ada, 80 Parsel , Denizli ili, Çal ilçesi, Şapçılar Köyü, Kuyu Yanı Mevkii, 173 Ada, 62 Parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın açık artırma yoluyla satışın suretiyle giderilmesine karar verildiği, kararın 17/03/2026 tarihinde kesinleştiği,



Satış Müdürlüğümüzce 2026/15 Ort.Gid.Satış numarasına kaydının yapılarak işlemlere başlandığı, kıymet taktiri yapılarak 12/05/2026 tarihli bilirkişi raporu hazırlandığı, bilirkişi raporunun tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Çal Sulh Hukuk Mahkemesi'ne itiraz edilebileceği , Yusuf ve Gümüş oğlu, 01/06/1960doğumlu, 12910999954 T.C.Nolu, ALİ RIZA KARA'ya iş bu ilan ile tebliğ edilmiş sayıcağı ilan olur.