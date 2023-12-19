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ÇANAKKALE

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/434

KARAR NO : 2023/73

Davacı DEVRİM ÇELİKKOL tarafından Mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, 29/11/2023 tarihli 2023/434 Esas 2023/73 Karar sayılı karar ile;

"1-DAVANIN KABULÜNE,

Çanakkale ili Merkez İlçesi Fevzipaşa Mahallesi/Köyü Cilt No:5, Hane No:48, Birey Sıra No:124'de nüfusa kayıtlı, 13858890518 T.C. kimlik numaralı, İlker ve Müjde oğlu 30/08/2002 Çanakkale doğumlu Devrim Çelikkol'un "ÇELİKKOL" olan soy isminin "İLKEROĞLU" olarak nüfusta tashihi ile nüfusa KAYIT VE TESCİLİNE,

2-Soyisim değişikliğinin TMK 27'inci. madde gereğince İLANINA," karar verildiği hususu ilan olunur. 07/12/2023