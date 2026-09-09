ÇAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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ÇAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/15 Esas

KARAR NO : 2026/11

İLGİLİ KİŞİ : YASİN ORHAN - 31750532534



Davacı ALİ BİNGÖL aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Erzurum İli Çat İlçesi Çimenözü Mahallesi 119 ada 1, 2, 6 ve 8 parsel sayılı taşınmazlara yönelik açılan davanın ispatlanamaması nedeniyle REDDİNE,

2-Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 732,00 TL karar ve ilam harcının davacının yatırdığı toplam 7.551,00 TL'den mahsubu ile kalan 6.819,00 TL'nin karar kesinleştiğinde talep halinde davacıya iadesine,

3-Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

4-Davalı Hasan Yıldız kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden davalının hissesine denk düşen değer ve karar tarihindeki AAÜT uyarınca maktu vekalet ücretinden az olamayacağından 45.000,00 TL'nin davacıdan alınarak davalı Hasan Yıldız'a verilmesine,

Dair, davacı ve davalı vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda 6100 sayılı HMK.nın 345. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize ya da başka bir Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek dilekçe ile Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verildi.04/03/2026

Davacı vekilinin 23/03/2026 tarihli İstinaf başvuru dilekçesi ile; "Davacı yan olarak, dava dilekçesinde belirttiğimiz üzere; ‘Dava konusu olan Erzurum ili Çat İlçesi Çimenözü Köyü (mahallesi) 119 Ada2, 119 Ada 8, 119 Ada 1ve 119 Ada 6Nolu Parsele ait olan taşınmaz muris Yusuf BİNGÖL’den müvekkil Ali BİNGÖL’e miras yoluyla intikal etmiştir. Davacı müvekkil ile davalılar arasında kan davası mevcut olup, müvekkilim bu sebeple İstanbul İline taşınmıştır. Kadastro tespiti sırasında müvekkilim hazır bulunmadığından, davalılar istinafa konu olan taşınmazı kadastro tespiti haksız olarak dava konusu taşınmazları kendi adlarına tescil etmişlerdir. Yapılan keşif usule aykırıdır. Keşiflerde tanıklar, taşınmazların bulunduğu yerde dinlenir ve gözlemleri aktarılır ki keşifte tanıkların dinlenilmesinin hukuki yararı da budur. Ancak ilk derece mahkemesince, usule ve yüksek yargı kararlarına aykırı olarak, tanıklar keşif mahalline götürülmemiş ve dava konusu taşınmazlar gösterilmemiştir. Bizzat mahkemenin kurmuş olduğu ve usuli anlamda bekletici sebep yapılması gereken durumlar dosya arasına kazandırılmadan karar verilmesi hukuka aykıdıdır. İlk derece mahkemesince 22/10/2025 tarihli 11. Celsede kurulan 3 nolu ara kararın da Davacı vekilinin 09/12/2024 tarihli beyan dilekçesi gereğince dede Muhammet'in veraset ilamı için Çat Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan 2025/14 Esas'ın akıbetinin sorulmasına şeklinde belirtilmiş ancak mirasçılık belgesi dosyaya sunulmadan karar verilmiştir. Mirasçılık belgesinin sunulması için tarafımıza süre verilmiş ve süresinde başvurulmuş ve Çat Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2025/14 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır. Duruşma tarihi12/03/2026 tarihine bırakılmıştır. Taraf teşkilinin sağlanması için beklenilmesi gerekirken, taraf teşkili sağlanmadan karar verilmesi hukuka aykırıdır. Hak arama kapsamında, dosyaya sunduğumuz en önemli delil olan tanıklar dinlenilmeden ispat edilmediği yönünde kabule gidilmesi hukuka aykırıdır. Dosyayasunulan mirasçılık belgesi incelendiğinde, dava konusu taşınmazların, davacı ve davalılara kök mirasçılardan kaldığı anlaşılmaktadır ve bu nedenle, ilk derece mahkemesinin kabulü bu yönden de yanlıştır. Yine, bizzat davacılar tarafından da, kök mirasçı durumu kabul edilmektedir ve davacı ile davalılara taşınmazlar aynı kişiden intikal etmiş ve mirasçılık durumu da mevcuttur." şeklinde beyanda bulunmuştur.



Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.30/06/2026