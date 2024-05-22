ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI' NDAN

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ



Aşağıda özellikleri yazılı Mülkiyeti Belediyemize ait olan 12 Adet taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesine göre '' Kapalı Teklif Arttırma Usulü’’ ile 04.06.2024 tarihinde saat 11.00’da Belediyemiz Meclis Salonunda satış ihalesi yapılacaktır.

Sıra İlçe Mahalle Ada Parsel Alanı Hisse Cinsi Muhammen Bedel Geçici Teminat 1

Çatalca Karacaköy 228 27 5.460,45m²

Tam

Tarla 16.381,350,00TL 491.440,50TL 2

Çatalca Karacaköy 215 2 34.696,59m²

3469659/3487162

Tarla 86.741,475,00TL 2.602.244,25TL 3 Çatalca Çiftlikköy 180 2 973,82m² Tam Tarla 2.434,550,00TL 73.036,50TL 4 Çatalca Çiftlikköy 132 1 958,51m² Tam Tarla 3.834,040,00TL 115.021,20TL 5 Çatalca Çiftlikköy 133 1 8.864,95m² Tam Tarla 31.027,325,00TL 930.819,75TL 6 Çatalca Çiftlikköy 119 1 4.217,76m²

Tam

Tarla 16.871,040,00TL 506.131,20TL 7 Çatalca İhsaniye 142 1 9.832,71m²

Tam

Tarla 29.498,130,00TL 884.943,90TL 8 Çatalca İhsaniye 147 1 3.209,76m² Tam Tarla 11.234,160,00TL 337.024,80TL 9 Çatalca Gökçeali 118 1 3.492,05m² Tam Tarla 12.222,175,00TL 366.665,25TL 10 Çatalca Akalan 127 39 6.737,55m² Tam Tarla 26.950,200,00TL 808,506,00TL 11 Çatalca Kalfaköy 133 2 3.926,42m²

Tam

Tarla 13.742,470,00TL 412.274,10TL 12 Çatalca Kalfaköy 101 2 3.919,40m²

Tam

Tarla 13.717,900,00TL 411.537,00TL



1-) İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri, Çatalca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alabilir, taşınmaz mal şartnamesini ücretsiz olarak temin edebilir.

2-) İhale 04.06.2024 Salı günü saat 11.00' da Belediye Meclis Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre '' Kapalı Teklif Arttırma Usulü’’ ile yapılacaktır.

3-) İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler;

a-) Gerçek kişiler için, Nüfus Kayıt Örneği, Kimlik Fotokopisi, İkametgah Belgesi, Türkiye' de Tebligat Adres Beyanı,

b-) Tüzel kişi olması halinde, Türkiye' de Tebligat Adres Beyanı, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter Tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

c-) Gerçek/ Tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin, Noter Tasdikli Vekaletname Örneği ve Vekile ait İmza Sirküleri,

d-)Tüzel Kişi olması halinde Mevzuatı gereği tüzel kişiliği siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından ve benzeri bir makamdan son bir yıl içerisinde alınmış, Ticaret Odası Belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesi.

e-) Taşınmazın ada ve parsel numarası yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu.

f-) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

4-) İstekliler tarafından tekliflerin hazırlanması:

Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adres yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve/veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin ad ve soyadı ile açık adresi ve teklifin ait olduğu iş yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan ve üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılacaktır.

5-) İstekliler tarafından hazırlanan kapalı teklif zarfları 04.06.2024 Salı günü saat 10.30' a kadar sıra numaralı alındı karşılığında, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne teslim edilecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

6-) Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalan, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

7-) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8-) İhale Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

9-) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

10-) Çatalca Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.