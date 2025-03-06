ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI



Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen Gayrimenkuller 18/03/2025 Salı günü saat 11.00 'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45 inci maddesine göre, Çatalca Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda sırasıyla açık teklif usulü kiraya verilecektir.

1-) İhaleye katılmak isteyenler en geç 17/03/2025 pazartesi günü saat 17.00' a (mesai bitimi) kadar müracaat dosyalarını, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne vereceklerdir.

2-) İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler: Nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgâh senedi, tahmin edilen bedelin %3’ü oranında geçici teminat makbuzu, Çatalca Belediyesine borcu olmadığına dair belge, Adres Beyanı, vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimseler noter onaylı vekâletname getireceklerdir.

Tüzel Kişiler: Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış faaliyet belgesi, İmza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, ticaret sicil gazetesi, ortak katılım olması halinde ortaklık belgesi, geçici teminat makbuzu ile şirket ana sözleşme sureti, makbuzu, Adres Beyanı ve Çatalca Belediyesine borcu olmadığına dair belge getireceklerdir.

3-) Kiraya verilecek olan gayrimenkullerin muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

4-) Geçici teminatlar kiralama süreleri dikkate alınarak muhammen kira bedeli üzerinden %3 oranında alınır.

5-) Kesin teminat ihale bedeli üzerinden toplam kira süresi temel alınarak %6 oranında alınacaktır.

6-) İhaleye çıkan taşınmazlar için 6 (altı) aylık kira bedeli ve kesin teminat bedeli ihale onayının tebliğine müteakip 15 (on beş) gün içerisinde ödenecek ve ödenmesine müteakip kira sözleşmesi düzenlenecektir.

7-) İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri, Çatalca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alabilir, ihale şartnamesini ücretsiz görebilir.

8-) Çatalca Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Sıra No Mahalle

Mevkii/No Kullanım Şekli Kira Süresi Muhammen Bedel (Aylık) Geçici Teminat 1 Çanakça Mah. Karacaköy Cad. 150 Büfe 3 Yıl 8.000,00-TL 8.640,00-TL 2 Çanakça Mah. Karacaköy Cad. 168 Kahvehane 3 Yıl 9.000,00-TL 9.720,00-TL 3 Fatih Mah. Gazi Mustafa Kemal Cad. 1 Büfe 3 Yıl 4.000,00-TL 4.320,00-TL 4 Fatih Mah. Gazi Mustafa Kemal Cad. 75A Dükkan 3 Yıl 2.000,00-TL 2.160,00-TL 5 Ferhatpaşa Mah. Erler Cad. 3A/B/C/D Dükkan 5 Yıl 22.000,00-TL 39.600,00-TL 6 Ferhatpaşa Mah. Erler Cad. 3AE Dükkan 5 Yıl 29.900,00-TL 53.820,00-TL 7 Ferhatpaşa Mah. Mescit Sokak Çağlayan Ege Ticaret Merkezi 2. Kat. 201 Dükkan 5 Yıl 30.000,00-TL 54.000,00-TL 8 Ferhatpaşa Mah. Mescit Sokak Çağlayan Ege Ticaret Merkezi 2. Kat. 202 Dükkan 5 Yıl 32.000,00-TL 57.600,00-TL 9 Ferhatpaşa Mah. Mescit Sokak Çağlayan Ege Ticaret Merkezi 2. Kat. 207 Dükkan 5 Yıl 50.000,00-TL 90.000,00-TL 10 Ferhatpaşa Mah. Mescit Sokak Çağlayan Ege Ticaret Merkezi 2. Kat. 208 Dükkan 5 Yıl 50.000,00-TL 90.000,00-TL 11 Ferhatpaşa Mah. Mescit Sokak Çağlayan Ege Ticaret Merkezi 3. Kat. 302 Dükkan 10 Yıl 30.000,00-TL 108.000,00-TL 12 Ferhatpaşa Mah. Mescit Sokak Çağlayan Ege Ticaret Merkezi 3. Kat. 303 Dükkan 10 Yıl 30.000,00-TL 108.000,00-TL 13 Ferhatpaşa Mah. Mescit Sokak Çağlayan Ege Ticaret Merkezi 3. Kat. 304 Dükkan 10 Yıl 80.000,00-TL 288.000,00-TL 14 Gökçeali Mah. Gökçeali Cad. 224A Dükkan 3 Yıl 1.000,00-TL 1.080,00-TL 15 Hisarbeyli Mah. Karakartal Cad. 57A Kahvehane 3 Yıl 3.500,00-TL 3.780,00-TL 16 Hisarbeyli Mah. Karakartal Cad. 53C Dükkan 3 Yıl 3.500,00-TL 3.780,00-TL 17 İzzettin Mah. Sencer Sk. 7B Dükkan 3 Yıl 3.000,00-TL 3.240,00-TL 18 Karacaköy Mah. Civan Sokak 1A Dükkan 3 Yıl 4.000,00-TL 4.320,00-TL 19 Karacaköy Mah. Cuma Sokak 4/1 Dükkan 3 Yıl 5.000,00-TL 5.400,00-TL 20 Kaleiçi Mah. 181 ada 1 parsel ( Krokide B ile gösterilen 705,35m² alan) Arsa 3 Yıl 4.500,00-TL 4.860,00-TL 21 Kaleiçi Mah. 136 ada 10 parsel 3632,65m² Büfe/Piknik Alanı 3 Yıl 20.000,00-TL 21.600,00-TL 22 Kestanelik Mah. Karacaköy Cad. 20A Dükkan 3 Yıl 7.500,00-TL 8.100,00-TL 23 Kestanelik Mah. Karacaköy Cad. 20B Dükkan 3 Yıl 7.500,00-TL 8.100,00-TL 24 Kestanelik Mah. Karacaköy Cad. 20C Dükkan 3 Yıl 7.500,00-TL 8.100,00-TL 25 Kestanelik Mah. Karacaköy Cad. 20D Dükkan 3 Yıl 7.500,00-TL 8.100,00-TL 26 Muratbey Mah. Hayrabolu Cad. 82C Dükkan 3 Yıl 1.000,00-TL 1.080,00-TL 27 Muratbey Mah. Hayrabolu Cad. 82D Dükkan 3 Yıl 1.000,00-TL 1.080,00-TL 28 Muratbey Mah. Hayrabolu Cad. 82E Dükkan 3 Yıl 1.000,00-TL 1.080,00-TL 29 Muratbey Mah. Hayrabolu Cad. 82F Dükkan 3 Yıl 2.550,00-TL 2.754,00-TL 30 Muratbey Mah. Keçecizade Sokak 1 Büfe 3 Yıl 2.500,00 TL 2.700,00-TL 31 Muratbey Mah. Keçecizade Sokak 3 Büfe 3 Yıl 2.500,00-TL 2.700,00-TL 32 Oklalı Mah. Kelebek Sk. 1. Kat. 1 Konut 3 Yıl 3.500,00-TL 3.780,00-TL 33 Örencik Mah. Örencik Cad. 95C Dükkan 3 Yıl 1.500,00-TL 1.620,00-TL 34 Subaşı Mah. Gökçeali Cad. 1. Kat. 337K Dükkan 3 Yıl 1.000,00-TL 1.080,00-TL 35 Yalıköy Mah. Yalıköy Cad. 2A Dükkan 3 Yıl 6.000,00-TL 6.480,00-TL



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