ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen Gayrimenkuller 18/03/2025 Salı günü saat 11.00 'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45 inci maddesine göre, Çatalca Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda sırasıyla açık teklif usulü kiraya verilecektir.
1-) İhaleye katılmak isteyenler en geç 17/03/2025 pazartesi günü saat 17.00' a (mesai bitimi) kadar müracaat dosyalarını, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne vereceklerdir.
2-) İhaleye iştirak etmek isteyenler;
Özel Kişiler: Nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgâh senedi, tahmin edilen bedelin %3’ü oranında geçici teminat makbuzu, Çatalca Belediyesine borcu olmadığına dair belge, Adres Beyanı, vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimseler noter onaylı vekâletname getireceklerdir.
Tüzel Kişiler: Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış faaliyet belgesi, İmza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, ticaret sicil gazetesi, ortak katılım olması halinde ortaklık belgesi, geçici teminat makbuzu ile şirket ana sözleşme sureti, makbuzu, Adres Beyanı ve Çatalca Belediyesine borcu olmadığına dair belge getireceklerdir.
3-) Kiraya verilecek olan gayrimenkullerin muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.
4-) Geçici teminatlar kiralama süreleri dikkate alınarak muhammen kira bedeli üzerinden %3 oranında alınır.
5-) Kesin teminat ihale bedeli üzerinden toplam kira süresi temel alınarak %6 oranında alınacaktır.
6-) İhaleye çıkan taşınmazlar için 6 (altı) aylık kira bedeli ve kesin teminat bedeli ihale onayının tebliğine müteakip 15 (on beş) gün içerisinde ödenecek ve ödenmesine müteakip kira sözleşmesi düzenlenecektir.
7-) İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri, Çatalca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alabilir, ihale şartnamesini ücretsiz görebilir.
8-) Çatalca Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|Sıra No
|Mahalle
Mevkii/No
|Kullanım Şekli
|Kira Süresi
|Muhammen Bedel (Aylık)
|Geçici Teminat
|1
|Çanakça Mah. Karacaköy Cad. 150
|Büfe
|3 Yıl
|8.000,00-TL
|8.640,00-TL
|2
|Çanakça Mah. Karacaköy Cad. 168
|Kahvehane
|3 Yıl
|9.000,00-TL
|9.720,00-TL
|3
|Fatih Mah. Gazi Mustafa Kemal Cad. 1
|Büfe
|3 Yıl
|4.000,00-TL
|4.320,00-TL
|4
|Fatih Mah. Gazi Mustafa Kemal Cad. 75A
|Dükkan
|3 Yıl
|2.000,00-TL
|2.160,00-TL
|5
|Ferhatpaşa Mah. Erler Cad. 3A/B/C/D
|Dükkan
|5 Yıl
|22.000,00-TL
|39.600,00-TL
|6
|Ferhatpaşa Mah. Erler Cad. 3AE
|Dükkan
|5 Yıl
|29.900,00-TL
|53.820,00-TL
|7
|Ferhatpaşa Mah. Mescit Sokak Çağlayan Ege Ticaret Merkezi 2. Kat. 201
|Dükkan
|5 Yıl
|30.000,00-TL
|54.000,00-TL
|8
|Ferhatpaşa Mah. Mescit Sokak Çağlayan Ege Ticaret Merkezi 2. Kat. 202
|Dükkan
|5 Yıl
|32.000,00-TL
|57.600,00-TL
|9
|Ferhatpaşa Mah. Mescit Sokak Çağlayan Ege Ticaret Merkezi 2. Kat. 207
|Dükkan
|5 Yıl
|50.000,00-TL
|90.000,00-TL
|10
|Ferhatpaşa Mah. Mescit Sokak Çağlayan Ege Ticaret Merkezi 2. Kat. 208
|Dükkan
|5 Yıl
|50.000,00-TL
|90.000,00-TL
|11
|Ferhatpaşa Mah. Mescit Sokak Çağlayan Ege Ticaret Merkezi 3. Kat. 302
|Dükkan
|10 Yıl
|30.000,00-TL
|108.000,00-TL
|12
|Ferhatpaşa Mah. Mescit Sokak Çağlayan Ege Ticaret Merkezi 3. Kat. 303
|Dükkan
|10 Yıl
|30.000,00-TL
|108.000,00-TL
|13
|Ferhatpaşa Mah. Mescit Sokak Çağlayan Ege Ticaret Merkezi 3. Kat. 304
|Dükkan
|10 Yıl
|80.000,00-TL
|288.000,00-TL
|14
|Gökçeali Mah. Gökçeali Cad. 224A
|Dükkan
|3 Yıl
|1.000,00-TL
|1.080,00-TL
|15
|Hisarbeyli Mah. Karakartal Cad. 57A
|Kahvehane
|3 Yıl
|3.500,00-TL
|3.780,00-TL
|16
|Hisarbeyli Mah. Karakartal Cad. 53C
|Dükkan
|3 Yıl
|3.500,00-TL
|3.780,00-TL
|17
|İzzettin Mah. Sencer Sk. 7B
|Dükkan
|3 Yıl
|3.000,00-TL
|3.240,00-TL
|18
|Karacaköy Mah. Civan Sokak 1A
|Dükkan
|3 Yıl
|4.000,00-TL
|4.320,00-TL
|19
|Karacaköy Mah. Cuma Sokak 4/1
|Dükkan
|3 Yıl
|5.000,00-TL
|5.400,00-TL
|20
|Kaleiçi Mah. 181 ada 1 parsel ( Krokide B ile gösterilen 705,35m² alan)
|Arsa
|3 Yıl
|4.500,00-TL
|4.860,00-TL
|21
|Kaleiçi Mah. 136 ada 10 parsel 3632,65m²
|Büfe/Piknik Alanı
|3 Yıl
|20.000,00-TL
|21.600,00-TL
|22
|Kestanelik Mah. Karacaköy Cad. 20A
|Dükkan
|3 Yıl
|7.500,00-TL
|8.100,00-TL
|23
|Kestanelik Mah. Karacaköy Cad. 20B
|Dükkan
|3 Yıl
|7.500,00-TL
|8.100,00-TL
|24
|Kestanelik Mah. Karacaköy Cad. 20C
|Dükkan
|3 Yıl
|7.500,00-TL
|8.100,00-TL
|25
|Kestanelik Mah. Karacaköy Cad. 20D
|Dükkan
|3 Yıl
|7.500,00-TL
|8.100,00-TL
|26
|Muratbey Mah. Hayrabolu Cad. 82C
|Dükkan
|3 Yıl
|1.000,00-TL
|1.080,00-TL
|27
|Muratbey Mah. Hayrabolu Cad. 82D
|Dükkan
|3 Yıl
|1.000,00-TL
|1.080,00-TL
|28
|Muratbey Mah. Hayrabolu Cad. 82E
|Dükkan
|3 Yıl
|1.000,00-TL
|1.080,00-TL
|29
|Muratbey Mah. Hayrabolu Cad. 82F
|Dükkan
|3 Yıl
|2.550,00-TL
|2.754,00-TL
|30
|Muratbey Mah. Keçecizade Sokak 1
|Büfe
|3 Yıl
|2.500,00 TL
|2.700,00-TL
|31
|Muratbey Mah. Keçecizade Sokak 3
|Büfe
|3 Yıl
|2.500,00-TL
|2.700,00-TL
|32
|Oklalı Mah. Kelebek Sk. 1. Kat. 1
|Konut
|3 Yıl
|3.500,00-TL
|3.780,00-TL
|33
|Örencik Mah. Örencik Cad. 95C
|Dükkan
|3 Yıl
|1.500,00-TL
|1.620,00-TL
|34
|Subaşı Mah. Gökçeali Cad. 1. Kat. 337K
|Dükkan
|3 Yıl
|1.000,00-TL
|1.080,00-TL
|35
|Yalıköy Mah. Yalıköy Cad. 2A
|Dükkan
|3 Yıl
|6.000,00-TL
|6.480,00-TL
İLAN OLUNUR.