ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI' NDAN

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ



Aşağıda özellikleri yazılı Mülkiyeti Belediyemize ait olan 10 Adet taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesine göre ''Kapalı Teklif'' Arttırma usulü ile 26.08.2025 tarihinde saat 11.00’da Belediyemiz Meclis Salonunda satış ihalesi yapılacaktır.

Sıra İlçe Mahalle Ada Parsel Alanı Hisse Cinsi Muhammen Bedel Geçici Teminat 1 Çatalca CELEPKÖY 105 29 23.051,50m² Tam Tarla 34.577.250,00TL 1.037.317,50TL 2 Çatalca CELEPKÖY 105 40 16.657,45m² Tam Tarla 24.986.175,00TL 749.585,25TL 3 Çatalca ÇANAKÇA 124 1 12.963,79m² Tam Tarla 38.891.370,00TL 1.166.741,10TL 4 Çatalca ÇANAKÇA 118 118 2.439,12m² Tam Tarla 9.756.480,00TL 292.694,40TL 5 Çatalca ÇANAKÇA 121 403 1.784,99m² Tam Tarla 7.139.960,00TL 214.198,80TL 6 Çatalca GÖKÇEALİ 118 1 3.492,05m² Tam Tarla 10.476.150,00TL 314.284,50TL 7 Çatalca KARACAKÖY 126 115 3.064,14m² Tam Tarla 15.320.700,00TL 459.621,00TL 8 Çatalca KARACAKÖY 226 2 4.752,67m² Tam Tarla 9.505.340,00TL 285.160,20TL 9 Çatalca KARACAKÖY 221 1 3.965,00m² Tam Tarla 7.930.000,00TL 237.900,00TL 10 Çatalca KARACAKÖY 224 2 17.910,28m² Hisse

9.847,98m² Tarla 24.619.950,00TL 738.598,50TL



1-) İhaleye ilişkin şartname, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri dahilinde ücretsiz görülebilir ve 1.500,00 TL ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak isteklilerin şartname alması zorunludur.

2-) İhale 26.08.2025 Salı günü saat 11.00' da Belediye Meclis Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre '' Kapalı Teklif Arttırma Usulü’’ ile yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenler en geç 26/08/2025 salı günü saat 10.00' a kadar müracaat dosyalarını, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne vereceklerdir

3-) İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler;

a-) Gerçek kişiler için, Nüfus Kayıt Örneği, Kimlik Fotokopisi, İkametgah Belgesi, Adli Sicil Kaydı, Türkiye' de Tebligat Adres Beyanı, Noterden Tasdikli İmza Beyannamesi,

b-) Tüzel kişi olması halinde, Türkiye' de Tebligat Adres Beyanı, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter Tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

c-) Gerçek/ Tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin, Noter Tasdikli Vekaletname Örneği ve Vekile ait İmza Sirküleri,

d-)Tüzel Kişi olması halinde Mevzuatı gereği tüzel kişiliği siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından ve benzeri bir makamdan son 1 (bir) yıl içerisinde alınmış, Ticaret Odası Belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesi.

e-) Taşınmazın ada ve parsel numarası yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu.

f-) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.



4-) İstekliler tarafından tekliflerin hazırlanması:

Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adres yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve/veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin ad ve soyadı ile açık adresi ve teklifin ait olduğu iş yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan ve üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılacaktır.

5-) İstekliler tarafından hazırlanan kapalı teklif zarfları 26.08.2025 salı günü saat 10.00' a kadar sıra numaralı alındı karşılığında, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne teslim edilecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

6-) Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalan, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

7-) İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelini peşin olarak öder. Aksi takdirde yatırmış olduğu geçici teminatı gelir olarak kaydedilir.

8-) 2886 Sayılı D.İ.K. 6. Maddesinin 1. Ve 2. Fıkraları gereği ihaleye katılamazlar. Bu yasaya uymayarak ihaleye girip ihaleyi kazanmaları durumunda ihale iptal edilerek teminatları gelir kaydedilir.

9-) İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ile satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

10-) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

11-) İhale Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

12-) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

13-) Belediyemizce satışı yapılacak taşınmazın 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. Maddesinin 4. Fıkrası (p) ve (r) bendlerine göre KDV. İstisnasına tabi olduğundan bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.

14-) Çatalca Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.