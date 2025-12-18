ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI



Çatalca Belediyesi mülkiyetinde ve/veya tasarrufunda bulunan aşağıda özellikleri belirtilen Gayrimenkuller 30/12/2025 Salı günü saat 11.00 'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45 inci maddesine göre, Çatalca Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda sırasıyla açık teklif usulü kiraya verilecektir.

1-) İhaleye katılmak isteyenler en geç 29/12/2025 pazartesi günü saat 17.00' a (mesai bitimi) kadar müracaat dosyalarını, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne vereceklerdir.

2-) İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler: Nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgâh senedi, tahmin edilen bedelin %3’ü oranında geçici teminat makbuzu, Çatalca Belediyesine borcu olmadığına dair belge, UETS Adresi, (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimseler noter onaylı vekâletname getireceklerdir.

Tüzel Kişiler: Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış faaliyet belgesi, İmza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, ticaret sicil gazetesi, ortak katılım olması halinde ortaklık belgesi, geçici teminat makbuzu ile şirket ana sözleşme sureti, makbuzu, UETS Adresi, (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) ve Çatalca Belediyesine borcu olmadığına dair belge getireceklerdir.

3-) Kiraya verilecek olan gayrimenkullerin muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

4-) Geçici teminatlar kiralama süreleri dikkate alınarak muhammen kira bedeli üzerinden %3 oranında alınır.

5-) Kesin teminat ihale bedeli üzerinden toplam kira süresi temel alınarak %6 oranında alınacaktır.

6-) İhaleye çıkan taşınmazlar için 6 (altı) aylık kira bedeli ve kesin teminat bedeli ihale onayının tebliğine müteakip 15 (on beş) gün içerisinde ödenecek ve ödenmesine müteakip kira sözleşmesi düzenlenecektir.

7-) İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri, Çatalca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alabilir, ihale şartnamesini ücretsiz görebilir.

8-) Çatalca Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Sıra No Mahalle

Mevkii/No Kullanım Şekli Kira Süresi Muhammen Bedel (Aylık) Geçici Teminat 1 Celepköy Mah. Mesken Sk. No:19A Dükkan 3 Yıl 7.000,00TL 7.560,00TL 2 Fehatpaşa Mah. Gündoğdu Sk. No:7 Dükkan 3 Yıl 5.000,00TL 5.400,00TL 3 Ferhatpaşa Mah. Mescit Sokak Çatalca Belediyesi Çağlayan Ege Ticaret Merkezi 2. Kat. Dış Kapı No: 1 - İç Kapı No:202 – Bağımsız Bolüm No: 16 Dükkan 5 Yıl 25.000,00TL 45.000,00TL 4 Ferhatpaşa Mah. Mescit Sokak Çatalca Belediyesi Çağlayan Ege Ticaret Merkezi 5. Kat. Dış Kapı No: 1 - İç Kapı No:504 – Bağımsız Bolüm No: 44 Dükkan 5 Yıl 120.000,00TL 216.000,00TL 5 Fatih Mah. Gazi Mustafa Kemal Cad. No:59E Dükkan 3 Yıl 2.000,00TL 2.160,00TL 6 İhsaniye Mah. 142 ada 1 parsel (9.832,71m²) Tarla 3 Yıl 1 Yıllık

25.000,00TL 2.250,00TL 7 Kabakça Mah. Cemal Ogan Sk. No:80/1 Dükkan 3 Yıl 10.000,00TL 10.800,00TL 8 Kabakça Mah. Akşemsettin Cad. 1. Kat No: 1 Dükkan 3 Yıl 3.000,00TL 3.240,00TL 9 Kestanelik Mah. Kalender Sk. No:1/1 Konut 3 Yıl 1.000,00TL 1.080,00TL 10 Kestanelik Mah. Karacaköy Cad. No:60C Kahvehane 3 Yıl 10.000,00TL 10.800,00TL 11 Kestanelik Mah. 281 ada 10 parselin batısında kalan (1.000,00m²) Boşluk Alan 3 Yıl 1 Yıllık

50.000,00TL 4.500,00TL 12 Kestanelik Mah. 281 ada 8 parselin kuzeyinde kalan (740,00m²) Boşluk Alan 3 Yıl 1 Yıllık

37.500,00TL 3.375,00TL



İLAN OLUNUR.