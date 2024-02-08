ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesi sınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketitarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
|ESAS NO
|BULUNDUĞU YER
|MEVKİİ
|ADA
|PARSEL
|VASFI
|YÜZ ÖLÇÜMÜ
|MALİKİN ADI SOYADI
|KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
|KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
|2023/1714
|Yukarıdere
|Karaağaçlık
|118
|8
|Tarla
|181,23m²
|KAMİL ÇELİK
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1694
|Yukarıdere
|Karaağaçlık
|121
|49
|Tarla
|2296,12m²
|DURSUN AKCA
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1648
|Yukarıdere
|Karaağaçlık
|121
|141
|Tarla
|146,42m²
|GÜLAY ARSLAN
GÜLYAŞAR ACAR
KAMİL KATI
RAMAZAN KATI
ŞENAY KATI
ŞENOL KATI
YAŞAR KATI
ZEKİYE GÜLER
ZİYA KATI
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1640
|Yukarıdere
|Karaağaçlık
|121
|136
|Tarla
|442,42m²
|KAMİL ÇELİK
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1622
|Kışla
|Türbe
|119
|6
|Tarla
|7512,91m²
|HACER AKÇELEBİ
HATİCE DEDEMEN
HAYRETTİN ÜNLÜTÜRK
HAYRİYE KARTAL
KIYMET KÖSE
MERYEM TÜKENMEZ
NERGÜL ÜNLÜTÜRK
NİMET ÜNLÜTÜRK
NURDAN VURUŞ
RAMAZAN ÜNLÜTÜRK
SABİRE ÜNLÜTÜRK
SERMİ ÇORAK
ZEYNEP ÜNLÜTÜRK
ALİ ÜNLÜTÜRK
AYDIN ÜNLÜTÜRK
BAYRAM ECE
CELAL ÜNLÜTÜRK
ÇETİN ÜNLÜTÜRK
DÖNDÜ ECE
FATİME ÇELEBİ
FATMA UZAN
GÜLAY ÜNLÜTÜRK
GÜLDANE ECE
GÜLİSTAN ÜNLÜTÜRK
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1618
|Yukarıdere
|Karaağaçlık
|121
|138
|Tarla
|559,88m²
|İSMET KATI
HALİL KATI
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1612
|Çomranlı
|kertlemükaltı
|130
|120
|tarla
|1565,31m²
|ALİ KARACA
HAYRİ KARACA
İSMAİL KARACA
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1602
|Çomranlı
|Cin dağı
|130
|10
|tarla
|4857,45m²
|DURCAN ARSLAN
DURDU AYYILDIZ
DURSUN AYYILDIZ
HAYRULLAH AYYILDIZ
RAMAZAN AYYILDIZ
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1598
|Çomranlı
|Karşı bostan
|143
|4
|Bahçe
|276,75m²
|HATİCE KAHRAMAN
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1584
|Çomranlı
|Cin dağı
|131
|7
|Tarla
|696,43m²
|NİZAMETTİN ÖZDEMİR
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1574
|Yukarıdere
|kertlemükaltı
|136
|16
|Tarla
|856,00m²
|GÜLER AKCA
GÜLAY ÇINAR
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1568
|Çomranlı
|Değirmen yanı
|139
|7
|Tarla
|2034,33m²
|OSMAN KAZAN
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1562
|Çomranlı
|Cin dağı
|131
|9
|Tarla
|1174,29m²
|MEHMET AYDIN
MUAMMER AYDIN
MUZAFFER AYDIN
ORHAN AYDIN
AHMET AYDIN
ALİ AYDIN
EMİNE KAYA
GÜLAYDIN AYYILDIZ
HAVVA DURAN
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1554
|Çomranlı
|Veli yanı
|139
|18
|Tarla
|536,05m²
|DÖNDÜ AŞIK
DURCAN KAVAK
FATMA CAMCI
GÜLER YAZICI
HAYRİYE ÇAKIR
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1552
|Çomranlı
|Veli yanı
|139
|17
|Tarla
|1334,16m²
|DURİYE KARA
HURİYE KARA
NAZİFE KARA
YADİKAR KARA
ZEKİYE KARA
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1540
|Çomranlı
|Veli yanı
|139
|21
|Tarla
|585,76m²
|DURSUN AKCA
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1538
|Çomranlı
|Veli yeri
|139
|22
|Tarla
|1339,17m²
|GÜLAY ÇINAR
GÜLER AKCA
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1524
|Çomranlı
|Ark arası
|139
|111
|Tarla
|138,77m²
|DÖNDÜ DURAN
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1520
|Çomranlı
|Kertemükaltı
|138
|1
|Tarla
|3814,66m²
|BAYRAM BİLİR
EMİNE BİLİR
DURKADIN TOSUNOĞLU
EMİNE BİLİR
FAİK BİLİR
HANIM AYDEMİR
HATİCE ÇOLAK
HAYRİYE KAYA
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1664
|Yukarıdere
|Karaağaçlık
|118
|4
|Tarla
|243,38m²
|ÇİĞDEM UÇAR
EMİNE UÇAR
ERGÜN UÇAR
ERKAN UÇAR
FATİME UÇAR
FATMA UÇAR
FUNDA UÇAR
GÜLŞEN DEMİR
GÜLTEN ÇUBUKLU
HATİCE UÇAR
İSMAİL UÇAR
MUHTEREM UÇAR
NURTEN KİRMAN
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.