        Haberler Resmi İlanlar

        ÇAYIRLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14.01.2026 - 00:00
        İLAN
        ÇAYIRLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        Sayı : 2024/198 Esas
        Konu : İLAN
        02.10.2025
        İLAN
        ÇAYIRLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        DOSYA NO : 2024/198 Esas

        Davacısı Derya TAŞTAN Tarafından davalılar ÇAYIRLI MAL MÜDÜRLÜĞÜ, YAYLAKENT KÖYÜ MUHTARLIĞI TÜZELKİŞİLİĞİ aleyhine 14/08/2024 tarihli dava dilekçesiyle Çayırlı ilçesi Yaylakent köyünde yapılan kadastro çalışmaları sırasında tespit dışı bırakılan Köyönü mevkiinde bulunan 102 ada 103, 192 parsel, 103 ada 37 parsel sayılı taşınmazlara komşu olan, mevkii sınırları belli tapusuz tarla ve sulu tarla vasfındaki yaklaşık 4565,87 m2 yüz ölçümlü, Kadastro Fen Bilirkişisi İsmail Alp tarafından tanzim edilen 03/07/2025 havale tarihli raporda kroki ile sınırları belirtilen tescil harici taşınmazlar ile ilgili tescil davası açılmıştır. Dava konusu yerde hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içerisinde mahkememizde itirazen dava açabilecekleri TMK'nın 713. Maddesi uyarınca ilan olunur. 02.10.2025

