ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Giriş: 25 Kasım 2026 - 23:50
ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
Aşağıda taşınmaz bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar, 2886 Sayılı Kanunun 35/a Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanun’unun 17. Maddesinin 4. Fıkrasının P bendi gereği KDV’den istisnadır. Taşınmazın satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde peşin olarak tahsil edilecektir. İhale Çeşme Belediyesi Meclis Salonunda (İnönü Mahallesi, 2001 Sokak, No:2 Çeşme/İzmir) İhale komisyonu (Encümen) huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılmak için isteklilerin en geç ihale gün ve saatine kadar İsteklinin kimliği, İkametgah belgesi, tebligat için adres beyanı, Belediyemizden alınmış borcu yoktur yazısı, Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu, İhalelere katılmaktan yasaklı veya cezalı olmadığına dair beyan, Vekaleten katılması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihaleye katılma, pay sürme ve beyanda bulunma konusunda tam yetki içeren Noter tasdikli vekaletname, İhaleye katılacak tüzel kişi ise; Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı, irtibat için telefon numarası, elektronik posta adresi ve elektronik tebligat adresini gösterir belgeler, ihaleye tüzel kişi adına katılacak kişinin, Ticaret Sicil Gazetesi ve/veya Ticaret Sicil Gazetesi’ne havi noter tasdikli imza sirkülerinde yetkili kişi olduğunu ve yetki süresini gösteren belge, yetkili kişinin kimliği, İstekli adına vekaleten katılınıyor ise vekaletnamesi, İsteklilerin ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ile birlikte Komisyon Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin tamamı asıl veya noter tasdikli suret olacaktır. Aksi halde istekli ihaleye kabul edilmeyecektir. İhale şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve aynı adresten 10.000,00-TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için ihale şartnamesinin satın alınması zorunludur.
Vakıf Bankası Çeşme Hesap No: TR 25 0001 5001 5800 7293 7613 29
İlanen duyurulur.
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|Yüzölçümü
|Niteliği
|İmar Durumu
|Muhammen Bedel
|Geçici Teminat
|İhale Tarihi ve Saati
|İzmir İli, Çeşme İlçesi, Sakarya Mahallesi Kalkandere Mevkii
|
6957
|
4
|
658,00 m2
|
Arsa
|Konut Alanı
Taks :0.20
Kaks:0.40
2b.b.
|
26.000.000,00TL
|
780.000,00 TL
|
14.12.2026
Saat:14:00
|İzmir İli, Çeşme İlçesi , Sakarya Mahallesi
|
6708
|
8
|
700,00 m2
|
Arsa
|Konut Alanı
Emsal : 0.25
1 B.B.
|
32.000.000,00TL
|960.000,00 TL
|
14.12.2026
Saat:14:15
|İzmir İli, Çeşme İlçesi, Alaçatı Mahallesi,
Dikencik Mevkii
|
3647
|
13
|
587,00 m2
|
Arsa
|Konut Alanı
Taks :0.20
Kaks:0.40
2b.b.
|
30.500,000,00TL
|
915.000,00 TL
|
14.12.2026
Saat:14:30
|İzmir İli, Çeşme İlçesi, Alaçatı Mahallesi, Dikencik Mevkii
|
3647
|
14
|
630,00 m2
|
Arsa
|Konut Alanı
Taks :0.20
Kaks:0.40
2b.b
|
|
960.000,00 TL
|
|İzmir İli, Çeşme İlçesi, Alaçatı Mahallesi, İmamoğlu Mevkii
|
3383
|
6
|
523,00 m2
|
Arsa
|Konut Alanı
Taks :0.20
Kaks:0.40
2b.b
|
26.150.000,00TL
|
784.500,00 TL
|
14.12.2026
Saat:15:00
|İzmir İli, Çeşme İlçesi, Alaçatı Mahallesi
|
4267
|
1
|
214,00 m2
|
Arsa
|Konut Alanı
Taks :0.20
Kaks:0.40
1 B.B.
|
12.500.000,00TL
|
375.000,00 TL
|
14.12.2026
Saat:15:15
|İzmir İli, Çeşme İlçesi, Reisdere Mahallesi
|
4002
|
2
|
550,00 m2
|
Arsa
|Konut Alanı
Taks :0.20
Kaks:0.40
2b.b
|
22.500.000,00TL
|
675.000,00 TL
|
14.12.2026
Saat:15:30
|İzmir İli, Çeşme İlçesi, Reisdere Mahallesi
|
3533
|
2
|
563,00 m2
|
Arsa
|Konut Alanı
Taks :0.20
Kaks:0.40
2b.b .
|
20.500.000,00TL
|
615.000,00 TL
|
14.12.2026
Saat:15:45
|İzmir İli, Çeşme İlçesi, Ilıca Mahallesi
|
7746
|
4
|
726,00 m2
|
Arsa
|Konut Alanı
Taks :0.20
Kaks:0.40
2b.b
|
35.000.000,00TL
|
1.050.000,00TL
|
14.12.2026
Saat:16:00
|İzmir İli, Çeşme İlçesi , Ardıç Mahallesi
|
2001
|
5
|
508,00 m2
|
Arsa
|Konut Alanı
Taks :0.20
Kaks:0.40
2b.b
|
25.000.000,00TL
|750.000,00 TL
|14.12.2026
Saat:16:15
|İzmir İli, Çeşme İlçesi, Ilıca Mahallesi, Punta Mevkii
|
7545
|
1
|
200,00 m2
|
Arsa
|Ticaret Alanı
E:0.30 1 Kat
|
10.000.000,00TL
|
300.000,00 TL
|
14.12.2026
Saat:16:30