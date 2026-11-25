ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Aşağıda taşınmaz bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar, 2886 Sayılı Kanunun 35/a Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanun’unun 17. Maddesinin 4. Fıkrasının P bendi gereği KDV’den istisnadır. Taşınmazın satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde peşin olarak tahsil edilecektir. İhale Çeşme Belediyesi Meclis Salonunda (İnönü Mahallesi, 2001 Sokak, No:2 Çeşme/İzmir) İhale komisyonu (Encümen) huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılmak için isteklilerin en geç ihale gün ve saatine kadar İsteklinin kimliği, İkametgah belgesi, tebligat için adres beyanı, Belediyemizden alınmış borcu yoktur yazısı, Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu, İhalelere katılmaktan yasaklı veya cezalı olmadığına dair beyan, Vekaleten katılması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihaleye katılma, pay sürme ve beyanda bulunma konusunda tam yetki içeren Noter tasdikli vekaletname, İhaleye katılacak tüzel kişi ise; Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı, irtibat için telefon numarası, elektronik posta adresi ve elektronik tebligat adresini gösterir belgeler, ihaleye tüzel kişi adına katılacak kişinin, Ticaret Sicil Gazetesi ve/veya Ticaret Sicil Gazetesi’ne havi noter tasdikli imza sirkülerinde yetkili kişi olduğunu ve yetki süresini gösteren belge, yetkili kişinin kimliği, İstekli adına vekaleten katılınıyor ise vekaletnamesi, İsteklilerin ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ile birlikte Komisyon Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin tamamı asıl veya noter tasdikli suret olacaktır. Aksi halde istekli ihaleye kabul edilmeyecektir. İhale şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve aynı adresten 10.000,00-TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için ihale şartnamesinin satın alınması zorunludur.

Vakıf Bankası Çeşme Hesap No: TR 25 0001 5001 5800 7293 7613 29

İlanen duyurulur.

Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü Niteliği İmar Durumu Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi ve Saati İzmir İli, Çeşme İlçesi, Sakarya Mahallesi Kalkandere Mevkii

6957 4

658,00 m2

Arsa Konut Alanı

Taks :0.20

Kaks:0.40

2b.b.

26.000.000,00TL

780.000,00 TL

14.12.2026

Saat:14:00 İzmir İli, Çeşme İlçesi , Sakarya Mahallesi

6708

8

700,00 m2

Arsa Konut Alanı

Emsal : 0.25

1 B.B.

32.000.000,00TL 960.000,00 TL

14.12.2026

Saat:14:15 İzmir İli, Çeşme İlçesi, Alaçatı Mahallesi,

Dikencik Mevkii

3647

13

587,00 m2 Arsa Konut Alanı

Taks :0.20

Kaks:0.40

2b.b. 30.500,000,00TL

915.000,00 TL

14.12.2026

Saat:14:30 İzmir İli, Çeşme İlçesi, Alaçatı Mahallesi, Dikencik Mevkii

3647

14

630,00 m2

Arsa Konut Alanı

Taks :0.20

Kaks:0.40

2b.b

32.000,000,00TL

960.000,00 TL

14.12.2026

Saat:14:45 İzmir İli, Çeşme İlçesi, Alaçatı Mahallesi, İmamoğlu Mevkii

3383

6

523,00 m2

Arsa Konut Alanı

Taks :0.20

Kaks:0.40

2b.b

26.150.000,00TL

784.500,00 TL

14.12.2026

Saat:15:00 İzmir İli, Çeşme İlçesi, Alaçatı Mahallesi

4267

1

214,00 m2

Arsa Konut Alanı

Taks :0.20

Kaks:0.40

1 B.B.

12.500.000,00TL

375.000,00 TL

14.12.2026

Saat:15:15 İzmir İli, Çeşme İlçesi, Reisdere Mahallesi

4002

2

550,00 m2

Arsa Konut Alanı

Taks :0.20

Kaks:0.40

2b.b

22.500.000,00TL

675.000,00 TL

14.12.2026

Saat:15:30 İzmir İli, Çeşme İlçesi, Reisdere Mahallesi

3533

2

563,00 m2

Arsa Konut Alanı

Taks :0.20

Kaks:0.40

2b.b .

20.500.000,00TL

615.000,00 TL

14.12.2026

Saat:15:45 İzmir İli, Çeşme İlçesi, Ilıca Mahallesi

7746

4

726,00 m2

Arsa Konut Alanı

Taks :0.20

Kaks:0.40

2b.b

35.000.000,00TL

1.050.000,00TL

14.12.2026

Saat:16:00 İzmir İli, Çeşme İlçesi , Ardıç Mahallesi

2001

5

508,00 m2

Arsa Konut Alanı

Taks :0.20

Kaks:0.40

2b.b

25.000.000,00TL 750.000,00 TL 14.12.2026

Saat:16:15 İzmir İli, Çeşme İlçesi, Ilıca Mahallesi, Punta Mevkii

7545

1

200,00 m2

Arsa Ticaret Alanı

E:0.30 1 Kat

10.000.000,00TL

300.000,00 TL

14.12.2026

Saat:16:30