CEYHAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

CEYHAN

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2021/342 Esas

Konu : İlanen Tebligat Hk



İ L A N

(Ceyhan 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden)

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; 1945 yılında Toprak tevzii çalışmaları esnasında Ocak 1945 tarih 1661 nolu tapu kaydı ile 7250 m2 lik 15 numaralı Toprak Tevzii Parseli ile 7250 m2 lik taşınmaz borçlanmak sureti ile Abidin oğlu Aziz Kılıçkıran'a verilmiştir. Aziz Kılıçkıran bu yeri Eylül 1961 tarih 10 nolu tapu ile müvekkillerinin murisi Veli oğlu Hasan Sarı'ya tapudan sattığını, bu bölge ile ilgili Ceyhan 2. Tapulama Mahkemesi 'nin 1980/2295 E , 1986/445 K sayılı kararı ile bu taşınmazlar karara çıktığını ve bu dosya üzerinden yapılan keşif sonunda Aziz Kılıçkıran tarafından müvekkillerinin murisi murisi Hasan Sarı'ya satılan Eylül 1961 tarih 10 nolu tapunun 4 hududu itibari ile Çatalhüyük mahallesi 68 parsel içerisinde kaldığının belirlendiğini, Toprak Tevzii Çalışmalarında Tevzii yoluyla verilen taşınmazların Sarıbahçe olarak verildiğini, ancak Kadastro Çalışmalarında bu yerler Çatalhüyük mahallesi olarak Revizyon gördüğünü belirterek; davamızın kabulü ile müvekkillerinin murisine ait Eylül 1961 tarih 10 nolu 15 nolu tevzii parselini kapsadığı 7250 m2 lik kısmın tapu kaydının iptali ile hisseleri oranında müvekkilleri adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi ile mahkeme masrafi ve vekalet ücretinin davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş olup, dahili davalılardan Sevil DÜZEL, Bahriye GÜNEY, Bahar PLEİN'in yurt içi ve yurt dışı yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilememiş olup, HMK'nun 122/1. Fıkrası uyarınca, HMK 129/1 maddesine uygun olarak 2 haftalık kesin süre içinde davaya cevap verebileceğiniz, iki haftalık kesin süre içinde cevap dilekçesi ibraz etmemeniz halinde HMKnun 128/1. Fıkrası uyarınca davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, HMKnun 117/1.fıkrası uyarınca sonradan ileri sürülecek ilk itirazların dinlenmeyeceği hususunun, dava dilekçesi yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.