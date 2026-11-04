Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        CİHANBEYLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 23:50
        T.C.
        CİHANBEYLİ
        2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
        İLAN
        ESAS NO : 2024/4
        DAVACI : TEDAŞ
        TEBLİĞ İSTENEN
        DAVALILAR : 1-BAYBORA ŞİMŞEK (12440649718)
        2- MUSTAFA TURGAY (13982598342)
        Mahkememizin yukarıda yazılı dosyası karara çıkmış olup, 24/06/2025 tarihli gerekçeli kararın hüküm kısmı; "HÜKÜM:Gerekçesive sair hususları izah olunduğu üzere;
        1.Davanın usulden REDDİNE," Dair tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildi.24/06/2025" karar verilmiştir. Davacı TEDAŞ vekili 24/06/2025 tarihli karara karşı istinaf kanun yoluna başvurmuş, dilekçesinde; "İlk derece mahkeme kararınınhukuka aykırı bulunarak, kararın kaldırılması ileYENİDEN ESAS HAKKINDA karar verilmesini ve davanın kabulünü saygıyla bilvekale arz ve talep ederiz."beyanlarına yer vermiştir. Gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesine karşı tebliğden itibaren iki hafta süre içerisinde mahkemeye verilecek veya başka yer mahkemesi aracılığıyla gönderilecek dilekçe ile cevap verilebileceğiniz, başvurma hakkınız bulunmasa veya başvuru süresini geçirmiş olsanız bile, aynı süre içerisinde karara karşı katılma yolu ile istinaf kanun yoluna başvurulabileceğiniz ilanen tebliğ olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02585231