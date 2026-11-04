T.C.

CİHANBEYLİ

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2024/4

DAVACI : TEDAŞ

TEBLİĞ İSTENEN

DAVALILAR : 1-BAYBORA ŞİMŞEK (12440649718)

2- MUSTAFA TURGAY (13982598342)

Mahkememizin yukarıda yazılı dosyası karara çıkmış olup, 24/06/2025 tarihli gerekçeli kararın hüküm kısmı; "HÜKÜM:Gerekçesive sair hususları izah olunduğu üzere;

1.Davanın usulden REDDİNE," Dair tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildi.24/06/2025" karar verilmiştir. Davacı TEDAŞ vekili 24/06/2025 tarihli karara karşı istinaf kanun yoluna başvurmuş, dilekçesinde; "İlk derece mahkeme kararınınhukuka aykırı bulunarak, kararın kaldırılması ileYENİDEN ESAS HAKKINDA karar verilmesini ve davanın kabulünü saygıyla bilvekale arz ve talep ederiz."beyanlarına yer vermiştir. Gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesine karşı tebliğden itibaren iki hafta süre içerisinde mahkemeye verilecek veya başka yer mahkemesi aracılığıyla gönderilecek dilekçe ile cevap verilebileceğiniz, başvurma hakkınız bulunmasa veya başvuru süresini geçirmiş olsanız bile, aynı süre içerisinde karara karşı katılma yolu ile istinaf kanun yoluna başvurulabileceğiniz ilanen tebliğ olunur.