İ L A N

ÇINARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

TAHDİTLİ VE TİCARİ (T) TAKSİ ÇALIŞTIRMA RUHSATI PLAKA HAKKI SATIŞI



MADDE 1-5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesinin (p) bendi ve Belediye Encümeninin 19.09.2024 Tarih ve 142 Sayılı kararı gereğince, 14 adet Tahditli ve Ticari (T) Taksi Çalıştırma Ruhsatı Plaka Hakkı Satışı 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. Maddesinin (a) bendine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilerek yapılacaktır.



MADDE 2- Her bir plaka hakkı için muhammen bedel: 3.500.000,00 TL + KDV

(ÜçmilyonbeşyüzbinTürklirası+KDV)



MADDE 3- Geçici Teminat Tutarı: 105.000,00 TL ( YüzbeşbinTürklirası)



MADDE 4- İhale 09.10.2024 Çarşamba günü saat:10:00’da Harmanlar mah. Belediye sk. No:5 Çınarcık adresinde, İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tarafından Çınarcık Belediyesi Özlem EDEPALİ Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.



MADDE 5- Şartname ve ekleri Harmanlar mah. Belediye sk. No:5 Çınarcık adresinde, Belediye hizmet binasında İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 1.500,00-TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için şartnamenin alınması mecburidir.



MADDE 6- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

Gerçek İstekliler;

1-İhaleye katılacak isteklilerin gerçek kişi olması şartı aranır.

2- Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini beyan etmiş ve ilgili meslek odasına, ilgili meslek odasının bulunmadığı yerlerde ise Şoförler Odasına üye olmak (Şoförler Odası Kaydı), oda kaydı bulunmayan isteklilerden Taahhütname yazısı.

3- Nüfus Müdürlüklerinden veya e-devlet ten alınacak ‘Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu’ (Yalova ili sınırları içerisinde İhalenin yapıldığı tarih itibariyle en az 2 (iki) yıl ikamet ediyor olması zorunludur)

4-Nüfus cüzdan fotokopisi, (TC Kimlik no olacak) veya kayıp olması durumunda Nüfus müdürlüklerinden alınmış “Geçici Kimlik Belgesi” nin fotokopisi.(Aslı idarece görülecek )

5-Tebligat için Türkiye’de adres beyanı vermesi, (irtibat için telefon numarası ve varsa elektronik posta adresi)

6-Vergi Dairesinden veya e-devlet üzerinden alınmış mükellefiyet durumunu gösteren belge.

7-Çınarcık Belediyesinden vadesi geçmiş borcu yoktur yazısı (Çınarcık Belediyesi İşletme İştirakler Müdürlüğü – Gelir Şefliğinden alınacaktır).

8-Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmaları, (Adli Sicil Kaydı İstenir)

9- İstekliye ait Noter tasdikli imza beyannamesi

10-Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

11- Ehliyet Fotokopisi (En az B sınıfı sürücü belgesi).

12-İsteklinin uhdesinde ihale kaldığı taktirde ‘Çınarcık Belediyesi Ticari Taksi Durakları ve Ticari Taksi Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’ hükümlerine uymayı Taahhüt ettiğine dair yazı.

13-İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge.

14- İhalede belirtilen Geçici Teminat olarak belirtilen bedeli yatırıldığına dair makbuz belgesi veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesinde belirtilen Teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi.

15- İhale şartnamesinde belirtilen Şartnameye ait alındı belgesi.



MADDE 7- İhaleye katılmak isteyenlerin, teklif dosyalarını en geç 08.10.2024 Salı günü mesai saati bitimine kadar Harmanlar mah. Belediye sk. No:5 Çınarcık adresinde, Belediye hizmet binasında İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.



MADDE 8- Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.



MADDE 9- İhale zamanında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.



MADDE 10- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 20.09.2024





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