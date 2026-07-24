ÇİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çine Belediye Başkanlığından:

SATIŞA ÇIKACAK TAŞINMAZ ADRESİ ADA

PARSEL NİTELİĞİ ALANI

(M2) PAY PAYDA İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDEL SATIŞ GEÇİCİ TEMİNAT %3 ÖDEME ŞEKLİ İHALE TAR. VE SAATİ YOLBOYU MAH. 109 / 55 ARSA 34.518,49 1/1 Toplu İş Yeri

(Ticaret, Teşhir Ve Depolama Alanı )

Emsal 0,50 Y Ençok 7,50 M Yoldan 10 M,

Komşu Cephe 5 M Çekme 135.000.000,00 TL 4.050.000,00 TL %25 PEŞİN

KALANI

İKİ AYDA BİR

6 TAKSİT 05.08.2026

SAAT :15:00 NOT: Taksitli ödemelerde kanuni faiz hesaplama yöntemi; 5393, 5216 ve 3095 Sayılı Kanunlar ve Taşınmaz satışına yönelik geçerli mevzuatlar ile ilgili yönetmeliklerde belirtildiği şekilde

Mali Hizmetler Müdürlüğünce hesaplanarak tahakkuk ve tahsil edilecektir.

Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazın satışı ; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 ve 35 nci maddenin (a) bendine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 05/08/2026 tarihine tesadüf eden Çarşamba Günü saat: 15:00’da başlayarak, Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda , Belediyemiz Encümeni huzurunda ihale edilecektir. İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

a) Gerçek kişilerden; üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi ve tebligata esas Yerleşim Yeri Belgesi,

b) Teklif Mektubu ( 2886 sayılı Kanunun 37’nci maddesine uygun olarak hazırlanacaktır.)

c) 2886 sayılı D.İ.K. Kanununda belirtilen %3 geçici teminat( 4.050.000.00 TL) yattığına dair makbuz

ç-) Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” ve imza sirküleri (ihale günü geçerli),

d-) Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge,

e-) Vekâleten katılmak isteyenlerden, Noter onaylı vekâletname, (Noter)

f-) Ortak girişim olması halinde, ortaklık hisse beyannamesi, (Noter) Her bir ortak tarafından istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

g) Çine Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur belgesi (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

h-) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin kayıtlı / faaliyette olduğuna dair belge (Tescil Belgesi), Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli belge ve imza sirküsü

ı-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrasında belirtilen kişiler ihaleye giremez.

Taşınmazın satış bedeli, ihale bedeli üzerinden Encümen Kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde % 25 i peşin kalanı 2 ayda bir 6 taksitte ödenecektir. Taşınmaz KDV’den istisnadır. Taşınmaz için ihale satış bedeli üzerinden Damga Vergisi alınacaktır. Tapu tescil işlemi şartname hükümlerine göre yapılacaktır.. Teklifler 05/08/2026 Çarşamba günü saat 15:00 ihale saatine kadar Çine Belediye Başkanlığı (Encümen Başkanlığına) verilecektir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. İhale 05/08/2026 Çarşamba günü saat 15:00 Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. Çine Belediye Başkanlığı (Hamidabat Mahallesi 192 Sokak No:2 Çine /AYDIN )

6- İhale şartnamesi Çine Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü servisinde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhale ile ilgili İmar Durumu ile ilgili diğer bilgiler dosyasından incelenebilir.

7- İhaleye girmek isteyen istekliler 05/08/2026 Çarşamba günü saat 12:30’ a kadar, Şartnameyi ve İhale Dosyasını 15.000,00 TL Bedel karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğü servisinden satın alabilirler.

8- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29’uncu maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satış da ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. İlan Olunur.