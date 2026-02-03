ÇİVRİL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/730 ESAS



Davacı Sait Türk Şeyda Güneş tarafından davalı Manzura Ergasheva aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile Boşanma (Çekişmeli)) davası uyarınca, davalı Manzura Ergasheva'ya davanın ilanen tebliğine karar verilmiş olup, davalı MANZURA ERGASHEVA; aleyhinize Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile Boşanma (Çekişmeli)) talebiyle dava açılmış olup, HMK 122.maddesi uyarınca dava dilekçesini tebellüğ ettiniz tarihten itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesi verebileceğiniz,

Duruşma günü olan 12/05/2026 günü saat: 10.40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K.'nun 6100 sayılı yasa ile değişik 115/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, karşı tarafın gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın, muvafakatınız olmadan iddia ve savunmasını genişletip değiştirebileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.