ÇORLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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ÇORLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/243 Esas



DAVACI : 1-AYLİL ERGİN

DAVALI : 1-ERGENE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İHBAR OLUNANLAR:

1- ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

2- TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI



Davacı; Aylil Ergin tarafından davalı; Ergene Tapu Sicil Müdürlüğü aleyhine dava konusu taşınmaz olan Ergene ilçesi Paşaköy Mah. 111 ada 15 parsel ile Pınarbaşı Mah. 178 ada 1 parsel ve 184 ada 1 parsel arasında kalan 4050,56 m2'lik taşınmazı davacı murisi Ayhan Ersin'in ve davacı tarafından 33yıldan fazla süre ile zilyet olduğu iddiası ile tapu iptal ve tescil davası açtıkları, TMK 713/4 maddesi gereğince bu davanın konusunun taşınmazın bulunduğu yerde 1'er ay ara ile 3 defa ilan edilmesine ayrıca 713/4 maddesi gereğince gazete ile 1 defa ilan edilmesine karar verilmiş olup son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde davacı murisi Ayhan Ersin'in dava konusu taşınmaz hakkında 33 yıl süre ile kesintisiz zilyet olduğuna ilişkin zilyet koşullarının gerçekleşmediğine yönelik olarak ve hak sahibi olduğu yönünde iddiası ve itirazı olanların gazete ilanından itibaren 3 aylık süre içerisinde koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itirazda bulunmaları, itirazda bulunulmadığı takdirde ya da bu itiraz yerinde görülmez ise ve davacı iddiasını ispat etmiş olur ise davacı adına tesciline karar verileceği hususu TMK 713. Maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur. 17/12/2025