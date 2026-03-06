ÇORLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ÇORLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/109 Esas

KARAR NO : 2025/1505



Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davacı TURKUT ÖKÜZCÜ satış suretiyle ortaklığın giderilmesini istemesi, taşınmazın imar durumuna, sayısına, hissedar adedine ve bilirkişi raporuna göre aynen taksimin mümkün olmaması ve TMK 698/1. maddesi kapsamında taşınmaz üzerindeki ortaklığın devamını zorunlu kılacak bir durumun taraflarca ileri sürülmemesi sebepleriyle dava konusu taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM :Yukarıda izah edilen nedenlerle; Davanın KABULÜNE. Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Hatip Mah., 417 Ada, 17 Parsel Sayılı arsa üzerinde kurulu kat irtifakına göre 1/14 arsa paylı 7 numaralı işyeri vasıflı taşınmaz,

-Tekirdağ ili Çorlu İlçesi Nusratiye Mahallesi 1701 Ada 11 Parselde kayıtlı arsa üzerinde kurulu kat irtifakına göre 11/125 arsa paylı 5. Kat 11 numaralı mesken vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan ortaklığın aynen taksim ile giderilmesi mümkün olmadığından tüm yükümlülükleri ile birlikte SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE, Satış bedelinin tapu kaydında belirtilen oranlarda hissedarlara paylaştırılmasına, Satışın İİK 112-136 Maddeleri gereğince açık arttırma yoluyla yapılmasına, Yürürlükteki Yargı Harçları Tarifesi gereğince taşınmazın satış bedeli üzerinden hesap edilecek binde 11,38oranındaki nispi ilam harcının hissedarlardan hisseleri oranında alınmasına, peşin karar harcının mahsubuna, Davacı kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT. gereğince hesaplanan 40.000,00 TL vekalet ücretinin hissedarlardan hissesi oranında alınarak davacıya verilmesine, davacının hissesine düşen miktarın kendi üzerine bırakılmasına, Davacı tarafından bu dava için yapıldığı anlaşılan ve aşağıda dökümü yapılan 51.040,46TL yargılama giderinin hissedarlardan hissesi oranında alınarak davacıya verilmesine, davacının hissesine düşen miktarın kendi üzerlerine bırakılmasına, Gider ve delil avanslarından bakiye kalan kısmın HMK 333. maddesi gereğince karar kesinleştikten sonra yatıran tarafa iadesine, Dair, hazır bulunanların yüzüne karşı; gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize yahut başka bir yer mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve istinaf harcı ile gerekli giderlerin tamamını ödemek suretiyle Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10/02/2026